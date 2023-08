Banskobystrický Dom kultúry je po dražbe už oficiálne v rukách mesta

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Chátrajúci Dom kultúry v Banskej Bystrici je už oficiálne v rukách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mesta. Predseda BBSK Ondrej Lunter a primátor Ján Nosko v pondelok symbolicky prevzali kľúče od kultúrno-spoločenského stánku, ktorému chcú po rokoch vdýchnuť nový život. Šéfovia oboch samospráv o tom informovali na sociálnej sieti.



"Hoci sme len na začiatku dlhej cesty, prvý krok máme za sebou. Teraz sa môžeme pustiť do prípravy projektovej dokumentácie jeho rekonštrukcie, ktorá bude ruka v ruke s komplexnou revitalizáciou Námestia slobody," zdôraznil Nosko. Jediná cesta, ako objekt zachrániť, bola podľa neho získať ho do vlastníctva a aj za pomoci európskych fondov zrekonštruovať.



"Urobíme všetko pre to, aby toto miesto ďalej nechátralo, ale opäť sa stalo priestorom pre umenie, vedu a spoločenské udalosti a aby opäť slúžilo verejnosti. Aby mohli prísť ľudia, požičať si knihu a posedieť v čitárni pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča alebo navštíviť nové priestory nášho Bábkového divadla na Rázcestí či populárno-vedeckého centra," konštatoval Lunter.



Dom kultúry čakal na záchranu viac ako desať rokov. Nikdy nepatril mestu. Pôvodným vlastníkom bolo OZ KOVO, ktoré ho v roku 2007 predalo súkromnému developerovi. Jeho odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie patrilo už niekoľko rokov k najväčším prioritám mesta.



Ikonickú stavbu z roku 1979 a jej prístavbu z roku 1988 spolu s pozemkami vydražila 15. júna spoločnosť Dom kultúry BB za 1,8 milióna eur bez DPH. Založilo ju mesto spolu s BBSK.



Mesto má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by sa využívalo na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu, ako komorné divadlo, kinosála a administratívne priestory chce prevádzkovať BBSK.