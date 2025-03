Banskobystrický kraj administratívne spojí 29 stredných škôl

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) administratívne spojí 29 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do 13 nových celkov - spojených škôl. V pondelok o tom rozhodli krajskí poslanci na výjazdovom rokovaní v Modrom Kameni vo Veľkokrtíšskom okrese.



Zo škôl tak vzniknú väčšie a komplexnejšie inštitúcie. Kraj chce týmto krokom šetriť na manažmente a administratíve, samotná prevádzka škôl však podľa neho nebude poznačená. Počty študentov v jednotlivých okresoch ostanú naďalej rovnaké. Taktiež nebude presun žiakov medzi jednotlivými budovami.



BBSK tak reaguje na výzvu ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, v ktorej samosprávne kraje vyzval na doručenie projektov optimalizácie siete stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pripomína, že kampusy zostavili tak, aby nebola obmedzená geografická dostupnosť vzdelávania v jednotlivých školách a v regiónoch. Predseda BBSK Ondrej Lunter spomenul, že cieľom je vytvoriť školy, ktoré budú nielen vzdelávať, ale aj efektívne pripravovať na budúce zamestnanie. "Vidíme, ako sa myslenie a prístup v jednotlivých školách menia. Spoločne sa sústredili na to, čo vedia svojim žiakom ponúknuť, ako byť lepšími a aké nové možnosti sa pred nimi spolu so vznikom kampusu otvárajú," podotkla riaditeľka odboru školstva a reformy vzdelávania Zuzana Lafférsová.



Jedným z cieľov je aj to, aby mladí ľudia zostávali v regióne a neodchádzali za prácou do zahraničia. Silnejšie väzby medzi školami a podnikmi, ale aj podpora podnikania môžu byť podľa BBSK kľúčom k tomu, aby sa stredoškoláci po ukončení štúdia rozhodli zostať v kraji.



Spájanie vyplýva z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania BBSK na roky 2025 až 2027, ktorú vlani schválili krajskí poslanci v Banskej Štiavnici. Jej súčasťou je aj záväzný plán vytvorenia kampusov stredných škôl zriadených BBSK.



BBSK bol doteraz zriaďovateľom 57 škôl, po administratívnom spojení bude od septembra 2025 zriaďovať 41 škôl. Po schválení uznesenia zašle kraj žiadosť o zmenu na ministerstvo, aby mohli od septembra 2025 reálne vzniknúť.