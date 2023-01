Banskobystrický kraj plne podporuje ambulantný sektor

Banská Bystrica 26. januára (TASR) – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vyzvalo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva, aby urgentne uzavrelo dohodu so zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, pretože inak hrozia nezvratné dôsledky pre pacientov. Plne podporuje ich oprávnené požiadavky voči vláde a zdravotným poisťovniam (ZP) na navýšenie financovania prostredníctvom nových zmlúv. Informoval o tom v Banskej Bystrici predseda kraja Ondrej Lunter.



"Som šokovaný z toho, že včera (25. 1.) sme sa dopočuli o prvom rokovaní so zástupcami ambulantného sektoru. Prvom po tom, ako už rok vieme o dramatickom navyšovaní cien energií a vyše mesiaca po tom, ako je známy štátny rozpočet. Je to neskoro a považujem to za hazardovanie so zdravím verejnosti," konštatoval Lunter.



Poslanci BBSK apelujú na ministerstvo, že ak nedôjde k dohode a vyprší platnosť zmlúv so ZP, od 1. februára bude pre ľudí úplne znemožnená dostupnosť tejto zdravotnej starostlivosti.



Podľa lekárky a predsedníčky komisie zdravotníctva krajského zastupiteľstva Andrey Baníkovej už pred rokom upozorňovali na to, že ak sa nedofinancovaný ambulantný sektor nezačne riešiť, do roka skolabuje. "Okolo 60 až 70 percent starostlivosti o pacientov je na pleciach ambulantných lekárov. Sú 20 rokov pilierom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez toho, aby vyvíjali nejaké nátlakové akcie, nezadlžujú zdravotníctvo a fungujú vo vyrovnanom rozpočte. Platové nožnice sa teraz výrazne otvorili. Ak nedôjde k ich adekvátnemu ohodnoteniu a nebudú mať zmluvy so ZP, reálne hrozí zatváranie ambulancií," zdôraznila Baníková s tým, že sa to týka 6000 ambulancií na Slovensku.



Zastupiteľstvo BBSK sa zároveň dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam, že poskytovanie ambulantnej starostlivosti je v pôsobnosti samosprávnych krajov. "Všetky regulatívy a podmienky existencií zdravotných zariadení určuje štát a ZP. Kraj nemá kompetencie ani nástroje na to, aby prinútil ambulantný sektor poskytovať zdravotnú starostlivosť a zabránil ich zatvoreniu. Ambulantní lekári nie sú žiadni podnikatelia, ktorí by sa sami mali starať o svoj príjem," dodal Lunter.



Krajskí poslanci tiež pripomínajú, že stabilita ambulantného sektora je v tejto chvíli vážne narušená aj zvýhodnením zdravotníckeho personálu v nemocniciach a novou kategorizáciou nemocníc.