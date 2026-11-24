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Banskobystrický kraj bude hospodáriť s rozpočtom 462,5 milióna
Za riziko schváleného rozpočtu označil Lunter meniace sa ceny energií, ktoré môžu v budúcom roku výrazne zaťažiť rozpočet kraja a jeho organizácií.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 462,5 milióna eur. Predseda kraja Ondrej Lunter po jeho utorkovom schválení krajskými poslancami konštatoval, že je nastavený tak, aby bol zabezpečený nielen chod verejných služieb, ale aj ďalší rozvoj kraja. Zároveň počíta s rezervou vo výške desať miliónov eur pre prípad nepredvídateľných výdavkov.
„Rozpočet je predovšetkým plánom toho, ako chceme zabezpečiť fungovanie kraja a zároveň ho posúvať dopredu. Našou úlohou je postarať sa o školy, sociálne služby, dopravu, cesty aj kultúrne inštitúcie a popritom nezabúdať na investície do budúcnosti. Rozpočet sme preto pripravovali zodpovedne a s ohľadom na riziká, ktoré môže priniesť ďalší rok,“ uviedol Lunter.
Najviac finančných prostriedkov, a to celkom 129 miliónov eur, poputuje podľa jeho slov do školstva. Na oblasť sociálnych služieb je v rozpočte vyčlenených 59,5 milióna eur, treťou najväčšou položkou rozpočtu je podľa Luntera verejná doprava, kam poputuje 49,1 milióna eur. „Ďalších 20 miliónov eur vyčleňujeme na bezpečnosť a údržbu našich ciest vrátane cyklotrás. Na kultúru pôjde viac ako 12 miliónov eur,“ poznamenal predseda kraja. Na regionálny rozvoj a cestovný ruch pôjde 4,4 milióna eur.
Výrazné medziročné navýšenie rozpočtov sa týka hlavne školstva a sociálnych služieb, pričom v oblasti sociálnych služieb sú za vyššími výdavkami najmä legislatívne zmeny. Lunter priblížil, že v rámci reformy financovania sociálnych služieb štát pridal samosprávnym krajom povinnosť poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku vo vybraných druhoch sociálnych služieb, konkrétne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Tieto nové povinnosti však štát kompenzuje len sčasti. V budúcom roku zo sumy 6,3 milióna eur štát vykompenzuje len polovicu. Zvyšnú časť nákladov musí kraj pokryť z vlastných zdrojov.
Rozpočet počíta aj s pokračovaním investičného rozvoja kraja. Na investície je vyčlenených 60,12 milióna eur. Peniaze budú smerovať najmä do starostlivosti o kultúrne pamiatky, rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy a mostov vo vlastníctve BBSK, modernizácie zariadení sociálnych služieb a zlepšovania podmienok na vzdelávanie. Do konca programového obdobia zároveň BBSK počíta s eurofondmi v celkovej výške 64 miliónov eur, pričom ambíciou kraja je túto sumu ešte navýšiť. Vďaka eurofondom môže realizovať aj takzvané mäkké projekty za ďalších 15 miliónov eur.
Za riziko schváleného rozpočtu označil Lunter meniace sa ceny energií, ktoré môžu v budúcom roku výrazne zaťažiť rozpočet kraja a jeho organizácií. Aj preto podľa jeho slov rozpočet počíta s rezervou vo výške desať miliónov eur. Tú si kraj vytvoril pre prípad nepredvídateľných výdavkov, ako aj na pokrytie prípadných negatívnych dôsledkov nepriaznivého ekonomického vývoja, ktorý by sa mohol prejaviť najmä poklesom daňových príjmov kraja.
„Rozpočet je predovšetkým plánom toho, ako chceme zabezpečiť fungovanie kraja a zároveň ho posúvať dopredu. Našou úlohou je postarať sa o školy, sociálne služby, dopravu, cesty aj kultúrne inštitúcie a popritom nezabúdať na investície do budúcnosti. Rozpočet sme preto pripravovali zodpovedne a s ohľadom na riziká, ktoré môže priniesť ďalší rok,“ uviedol Lunter.
Najviac finančných prostriedkov, a to celkom 129 miliónov eur, poputuje podľa jeho slov do školstva. Na oblasť sociálnych služieb je v rozpočte vyčlenených 59,5 milióna eur, treťou najväčšou položkou rozpočtu je podľa Luntera verejná doprava, kam poputuje 49,1 milióna eur. „Ďalších 20 miliónov eur vyčleňujeme na bezpečnosť a údržbu našich ciest vrátane cyklotrás. Na kultúru pôjde viac ako 12 miliónov eur,“ poznamenal predseda kraja. Na regionálny rozvoj a cestovný ruch pôjde 4,4 milióna eur.
Výrazné medziročné navýšenie rozpočtov sa týka hlavne školstva a sociálnych služieb, pričom v oblasti sociálnych služieb sú za vyššími výdavkami najmä legislatívne zmeny. Lunter priblížil, že v rámci reformy financovania sociálnych služieb štát pridal samosprávnym krajom povinnosť poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku vo vybraných druhoch sociálnych služieb, konkrétne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Tieto nové povinnosti však štát kompenzuje len sčasti. V budúcom roku zo sumy 6,3 milióna eur štát vykompenzuje len polovicu. Zvyšnú časť nákladov musí kraj pokryť z vlastných zdrojov.
Rozpočet počíta aj s pokračovaním investičného rozvoja kraja. Na investície je vyčlenených 60,12 milióna eur. Peniaze budú smerovať najmä do starostlivosti o kultúrne pamiatky, rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy a mostov vo vlastníctve BBSK, modernizácie zariadení sociálnych služieb a zlepšovania podmienok na vzdelávanie. Do konca programového obdobia zároveň BBSK počíta s eurofondmi v celkovej výške 64 miliónov eur, pričom ambíciou kraja je túto sumu ešte navýšiť. Vďaka eurofondom môže realizovať aj takzvané mäkké projekty za ďalších 15 miliónov eur.
Za riziko schváleného rozpočtu označil Lunter meniace sa ceny energií, ktoré môžu v budúcom roku výrazne zaťažiť rozpočet kraja a jeho organizácií. Aj preto podľa jeho slov rozpočet počíta s rezervou vo výške desať miliónov eur. Tú si kraj vytvoril pre prípad nepredvídateľných výdavkov, ako aj na pokrytie prípadných negatívnych dôsledkov nepriaznivého ekonomického vývoja, ktorý by sa mohol prejaviť najmä poklesom daňových príjmov kraja.