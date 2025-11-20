< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom
Lunter dodal, že úver je kraj schopný čerpať aj vďaka tomu, že aj napriek nepriaznivej situácii prijíma BBSK viacero konsolidačných opatrení.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 457 miliónov eur. Predseda kraja Ondrej Lunter po jeho štvrtkovom schválení krajským zastupiteľstvom konštatoval, že ide o realistický rozpočet, ktorý počíta aj s rezervou 11 miliónov eur na pokrývanie prípadného poklesu daňových príjmov.
Rozpočet bol podľa vedenia kraja zostavený s maximálnou mierou zodpovednosti a opatrnosti. BBSK konkretizoval, že do oblasti školstva pôjde 118,2 milióna eur, na sociálne služby 48,4 milióna eur, do oblasti verejnej dopravy 47 miliónov eur, na cestné komunikácie 19,5 milióna eur, kultúru 11,8 milióna eur a regionálny rozvoj a cestovný ruch 4,6 milióna eur. Na dotácie v oblasti športu, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, všeobecne prospešných služieb či detské tábory poputuje 1,3 milióna eur.
Lunter priblížil, že BBSK v budúcom roku počíta aj s viacerými investíciami, ktoré budú financované hlavne z eurofondov vo výške 117 miliónov eur, ako aj z tohtoročného úveru a dosiahnutých úspor v celkovom objeme 30 miliónov eur. „Teší ma, že aj v tejto situácii sme boli schopní akumulovať zdroje na ďalšie investície a rozvoj,“ poznamenal Lunter s tým, že ide o rekonštrukciu ciest, čo je hlavná priorita kraja. Ten naďalej počíta aj so zakladaním nových ambulancií či investíciami do zariadení sociálnych služieb. Pokračovať chce tiež v modernizácii škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Lunter dodal, že úver je kraj schopný čerpať aj vďaka tomu, že aj napriek nepriaznivej situácii prijíma BBSK viacero konsolidačných opatrení. Ide napríklad o delimitáciu zariadení sociálnych služieb. V tomto roku kraj delimitoval tri takéto zariadenia, čím v budúcoročnom rozpočte ušetril podľa jeho slov štyri milióny eur. Viac ako dva milióny eur ušetril zase vďaka optimalizácii škôl a školských zariadení.
V rámci konsolidačných opatrení čaká kraj podľa Luntera ďalší krok. „Máme rozpracovaný projekt centier zdieľaných služieb a finančných služieb pre naše investície, či už sú to kultúrne, sociálne alebo školské,“ priblížil predseda kraja s tým, že implementovať ho chcú v budúcom roku a v roku 2027, pričom má priniesť ročne úspory na úrovni štyroch miliónov eur.
