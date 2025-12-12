< sekcia Regióny
Bratislavský kraj bude mať staronového kontrolóra M. Slezáka
Predseda BSK Juraj Droba ocenil doterajšiu spoločnú a korektnú spoluprácu s hlavným kontrolórom, pričom ocenil, že to nie je len kontrolná funkcia, ale aj poradná, usmerňovacia a metodická.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude mať staronového kontrolóra. Pokračovať vo funkcii aj ďalších šesť rokov bude doterajší hlavný kontrolór Milan Slezák. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci v tajnej voľbe, keď vyberali spomedzi dvoch kandidátov.
Predseda BSK Juraj Droba ocenil doterajšiu spoločnú a korektnú spoluprácu s hlavným kontrolórom, pričom ocenil, že to nie je len kontrolná funkcia, ale aj poradná, usmerňovacia a metodická. Zároveň však poďakoval aj neúspešnému kandidátovi za dôstojnú súťaž. „V súčasnosti je skôr výnimočné, že máme dvoch kvalitných kandidátov, z ktorých si môžeme vyberať,“ skonštatoval Droba.
„Skutočná kontrola nespočíva len v hľadaní chýb. Jej cieľom je ukázať cestu k náprave a pomôcť nastaviť procesy tak, aby verejné zdroje boli spravované hospodárne, efektívne a v prospech občanov,“ podotkol Slezák.
Súčasné šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa končí 17. januára 2026.
Mandát hlavného kontrolóra BSK trvá šesť rokov, so svojím tímom dohliada na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja. Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo, ktoré ho aj odvoláva.
