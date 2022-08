Banskobystrický kraj podpísal memorandum o spolupráci s ASES

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podpísal memorandum o spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Cieľom je spoločný postup pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti sociálnej oblasti a podpora rozvoja sociálneho podnikania. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Spoločné memorandum medzi BBSK a ASES hovorí o spolupráci pri zlepšovaní systému poskytovania spoločensky prospešnej služby v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Cieľom spolupráce je tiež výmena odborných znalostí a skúseností v tejto oblasti či organizácia spoločných podujatí, projektov a prieskumov.



ASES, ktorá združuje viac ako stovku sociálnych podnikov po celom Slovensku, ocenila, že vďaka spolupráci s BBSK bude môcť pri rozvoji sociálneho podnikania využiť odborné kapacity úradu. "My sme dobrovoľné združenie, a preto máme obmedzené možnosti mať k dispozícii odborníkov, napríklad v oblasti verejného obstarávania. Zároveň v októbri podpíšeme podobné memorandum o spolupráci aj so združením samosprávnych krajov SK8 a po ňom by mali nasledovať viaceré aktivity," skonštatoval predseda ASES Branislav Ondruš.



BBSK v minulosti založil Agrodrevinový sociálny podnik v Rovňanoch, kde sa znevýhodnení starajú o viac ako 50 rokov starý ovocný sad. Kraj tiež stojí za vznikom Stavebného podniku, ktorý pomáha napríklad pri rekonštrukciách budov patriacich samosprávnemu kraju.



"Rovnako naše know-how ponúkame obciam a mestám a pomáhame im pri založení sociálnych podnikov, ako to bolo naposledy v Kľakovskej doline," doplnil predseda BBSK Ján Lunter.