Banskobystrický kraj chce budovať povedomie o menštruačnej chudobe

Banská Bystrica 13. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa spojil s partnermi s cieľom dosiahnuť, aby menštruačné potreby boli na toaletách samozrejmosťou tak ako papier či mydlo. Vznikla Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu, do ktorej je aktuálne zapojených 19 partnerov zo súkromného, verejného a mimovládneho sektora. Spoločne chcú budovať povedomie o téme menštruačnej chudoby na Slovensku, prichádzať s riešeniami a vyslať impulz ďalším, aby sa zapojili. BBSK to oznámil vo štvrtok na sociálnej sieti.



Menštruačná chudoba je stav, keď osoba nemá dostatok alebo vôbec žiadne prostriedky na zakúpenie menštruačných potrieb na časť alebo celé trvanie menštruácie. Môže sa prejavovať vynechávaním školskej dochádzky, práce alebo nemožnosťou zúčastňovať sa na verejnom živote. Také osoby často volia alternatívne náhrady potrieb, ako sú staré handry, noviny, vata, špongie alebo toaletný papier. Niektoré zase používajú menštruačnú potrebu dlhší čas, než je určená.



"Od roku 2022 ako prvý a doposiaľ jediný kraj poskytujeme menštruačné potreby zadarmo na toaletách na stredných školách a v kultúrnych inštitúciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v centrách SPACE. Dnes je to viac ako 80 inštitúcií," pripomenul BBSK.



Iniciatíva je presvedčená, že na dosiahnutie skutočnej zmeny je potrebná edukácia o tejto téme a širšia angažovanosť spoločnosti a štátu.



"Aj náš príklad ukazuje, že je to vlastne jednoduché a nie je to ani nijako finančne alebo logisticky komplikované. Ako župa sme v tejto téme líder nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a chceme motivovať ďalších kolegov a partnerov z verejnej a štátnej správy, aby sa pridali," vyzval predseda BBSK Ondrej Lunter.