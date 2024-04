Banskobystrický kraj chce digitalizovať úrady

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Jedným z piatich úspešných uchádzačov projektu Hacknime.to je aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorého zadanie budú riešiť jednotlivci a tímy zložené z odborníkov a mladých inovatívnych ľudí. Projekt je z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Hackathon sa v Banskej Bystrici uskutoční 10. a 11. mája a témou, ktorú BBSK navrhol, je Digitálny a efektívny úrad bez papiera. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



BBSK vidí v digitalizácii správy dokumentov možnosť pracovať kvalitnejšie a efektívnejšie. Výsledkom hackathonu by mal byť systém, ktorý prinesie rýchlejší a jednoduchší prístup k dokumentom samosprávy, ich efektívne schvaľovanie, pripomienkovanie a možnosť zverejnenia pre občanov. Podstatné je vytvoriť aj užívateľsky priateľské prostredie pre interných zamestnancov organizácie, ktoré bude slúžiť aj na notifikáciu o finálnych dokumentoch a končiacich platnostiach zmlúv a dokumentov.



"Ukazuje sa, že práve hackathony dávajú priestor množstvu mladých ľudí zapojiť svoju kreativitu a vymyslieť doteraz nepoznané riešenia pre štátnu správu," zdôraznil Viktor Štefaňák z Campus Cowork, ktorý spolupracuje na projekte.



Tvorba veľkého množstva dokumentov, ktoré na Úrade BBSK vzniká, nie je štandardizovaná, čo zamestnancov úradu núti tráviť veľa času nad celkovým pripomienkovaním, schvaľovaním a spracovaním jednotlivých dokumentov. Štandardizovaný systém má potenciál zamestnancov od rutinnej práce odbremeniť a tým skvalitniť ich služby. Tento systém má slúžiť viac ako 5350 užívateľom z Úradu BBSK a súvisiacich zriaďovateľských organizácií.



"Práve inovácie sú to, čo v kraji dlhodobo podporujeme a preto ma teší, že podporu na hľadanie inovatívneho riešenia sme dostali aj z MIRRI. Verím, že medzi prihlásenými budú i študenti z nášho kraja, pretože hackathon je skvelou príležitosťou ukázať svoj potenciál a načerpať množstvo nových skúseností," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Hackathon je financovaný z plánu obnovy a na implementáciu víťazného riešenia sú vyhradené finančné prostriedky vo výške 100.000 eur bez DPH. Prihlasovanie do májového hackathonu v Banskej Bystrici je otvorené do 8. mája alebo do naplnenia kapacity.