Banskobystrický kraj chce digitálne zastávky verejnej dopravy

Banská Bystrica 23. februára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje z vybraných zastávok verejnej dopravy na svojom území urobiť digitálne. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 239.512 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia verejnej dopravy a bude sa realizovať v rámci projektu Digitalizácia verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji. "Financovaný bude zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2021 - 2027," uvádza oznámenie. Cieľom projektu je podľa BBSK zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Má to byť prostredníctvom zabezpečenia informačných a dispečerských systémov. Zlepšiť by tiež mal informovanosť cestujúcich.



Zákazka je rozdelená do troch častí. Prvou je dodanie 27 označení zastávok. Ďalšou je ich osadenie na 19 miestach, ktoré sú na území kraja. Treťou je osadenie 27 kusov elektronických cestovných poriadkov vrátane ich montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky. Umiestnené budú na označeniach zastávky. Elektronické cestovné poriadky s displejom nahradia súčasné papierové.



Podľa oznámenia môžu záujemcovia svoje ponuky predkladať do 21. marca. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.