Banskobystrický kraj chce obnoviť cesty druhej triedy v okrese Krupina

Banská Bystrica 29. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť cesty druhej triedy v okrese Krupina. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie,



Ako ďalej uvádza, stavebné práce budú druhou etapou na úsekoch ciest medzi obcami Devičie a Senohrad a medzi obcami Senohrad a Dobrá Niva (okres Zvolen). Stavba druhej etapy rekonštrukcie ciest v rámci okresu Zvolen je pokračovaním stavby prvej etapy, ktorá rieši rekonštrukcie uvedených ciest druhej triedy v Krupinskom okrese.



Podľa oznámenia prvý úsek cesty má takmer štyri kilometre a jeden most. Druhý má vyše desať kilometrov a dva mosty. Všetky tieto mosty a cesty sú v katastrálnych územiach obcí Babina, Sása, Pliešovce, Lažteky a Vidov Vrch. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 6.873.836 eur bez DPH. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 11. februára a kritériom na ich vyhodnotenie je cena.