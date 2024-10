Banskobystrický kraj chce predať kaštieľ Slatinka pri Lučenci

Lučenec 2. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa pokúsi predať historický kaštieľ Slatinka, ktorý sa nachádza v mestskej časti Lučenca Opatová. Objekt, ktorý desaťročia slúžil na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), kraj ho v minulosti ponúkal na predaj i prenájom. Predaj kaštieľa formou obchodnej verejnej súťaže schválili krajskí poslanci na septembrovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK.



Kaštieľ Slatinka slúžil ako sídlo domova sociálnych služieb, ktorý poskytoval starostlivosť ľuďom s mentálnym postihnutím od polovice 20. storočia. V ostatných rokoch prešlo zariadenie deinštitucionalizáciou, z periférie sa klienti presťahovali do viacerých domov v Lučenci a Vidinej, ktoré im poskytujú väčšiu mieru socializácie a slobody. Proces odštartoval v roku 2008, prebytočnosť majetku schválili krajskí poslanci v roku 2011.



"Následne bola v roku 2011 a opakovane v roku 2012 vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj predmetného majetku a v roku 2021 na nájom, ktoré však neboli úspešné. Naposledy bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na výber nájomcu areálu kaštieľa v termíne od 9. januára 2024 do 7. februára 2024 s upravenými podmienkami o započítaní investícií do predmetných nehnuteľností a/alebo ich opravy a údržbu, ktorá bola tiež neúspešná," uviedol BBSK v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie zastupiteľstva.



Z dôvodu neúspešnosti súťaží BBSK aktualizoval znalecký posudok, podľa ktorého bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 991.744,63 eura a všeobecná hodnota trvalých porastov a okrasných drevín v areáli kaštieľa vo výške 10.237,31 eura. V aktuálnej obchodnej verejnej súťaži tak kraj kaštieľ spolu s priľahlým parkom ponúkne na predaj za sumu minimálne vo výške hodnoty areálu. V prípade, že sa kaštieľ podarí predať, použije BBSK získané finančné prostriedky na projekty spojené s revitalizáciou svojich nevyužívaných budov.



Novogotický kaštieľ v Slatinke postavil v roku 1860 gróf Ladislav Cébrián, od roku 1951 sa v kaštieli začali poskytovať sociálne služby pre deti s mentálnym znevýhodnením. V priľahlom parku s rozlohou približne 4,5 hektára sa nachádzajú viaceré vzácne rastliny.