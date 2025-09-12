< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj chce riešiť agresívne správanie v školách
Ako uviedol predseda kraja, na každej strednej škole v kraji už dnes funguje projekt, ktorý BBSK zaviedol pred rokom - Stop šikane.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) rozbieha pilotnú fázu projektu SOS s cieľom minimalizovať agresívne správanie na stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a predchádzať tým tragickým následkom. Skupina odborníkov z viacerých inštitúcií, psychológov, polície, protiteroristickej jednotky či sociálnej kurately bude dohliadať na to, aby sa v systéme nestrácali študenti s agresívnym správaním a aby sa im dostala potrebná pomoc. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že projekt sa začína v Banskobystrickom okrese.
„Je to pilotný projekt BBSK, unikátny na úrovni Slovenska a cieľom pracovnej skupiny je, aby sme vytvorili zmeny v zákone a urobili z tohto pilota celoslovenskú záležitosť, pretože chceme vedieť aktívne pomáhať študentom, ktorí to potrebujú,“ konštatoval Lunter.
Ako doplnil, na každej strednej škole v kraji už dnes funguje projekt, ktorý BBSK zaviedol pred rokom Stop šikane. Majú tam školské podporné tímy, ktoré aktívne pracujú so študentmi. Zo škály 16 typov takpovediac problémového správania sú štyri, ktoré sa týkajú agresívneho konania. S najzávažnejšími, s ktorými si škola sama nevie pomôcť, sa bude zaoberať pracovná skupina.
„Už teraz vieme, že z ôsmich našich stredných škôl v okrese Banská Bystrica máme do desať študentov, ktorých evidujeme z minulého školského roka a tieto prípady postúpia do pracovnej skupiny. Fyzicky, na mesačnej báze sa bude stretávať a uisťovať sa, že sa o nich niekto stará a poskytuje im podporu. Vymenia si informácie, všetko v medziach zákona a bez zbytočnej byrokracie, aby sme urýchlili tento proces. Ide o to, aby radikalizácia ustala a nedošlo k tomu najhoršiemu,“ vysvetlil Lunter.
Psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro v tejto súvislosti pripomenul, že viac pokusov o samovraždu je práve v cieľovej skupine tínedžerov, čo by mal byť pre nás výkričník.
Psychológovia IPčka len za prvých šesť mesiacov tohto roka mali viac ako 6200 kontaktov, ktoré sa týkali myšlienok na ukončenie života a takmer 1100 ľudí sa na nich obrátilo v situácii, že boli na hrane života a smrti. Ako dodal, dôležité je, že sú to ľudia, ktorí požiadali o pomoc a dostali sa k nej.
„Štátna školská inšpekcia pred pár týždňami zverejnila dáta výskumu, ktorý robila v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Až 21 percent chlapcov na slovenských školách súhlasí s názorom, že ženy nemajú schopnosti viesť firmu či krajinu. Každý piaty spochybňuje zmysel vysokoškolského vzdelania pre ženy a 35 percent chlapcov na stredných odborných školách je ochotných riešiť problémy v spoločnosti násilím, ak to štát nezvládne. Situácia je naozaj veľmi vážna,“ zdôraznil Madro.
