Banskobystrický a Královohradecký kraj chcú prehĺbiť spoluprácu

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce prehĺbiť spoluprácu s Královohradeckým krajom (KHK) v Českej republike, zamerať sa spoločne plánujú na oblasť cestovného ruchu a školstva. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok po dvojdňovej návšteve delegácie z Královohradeckého kraja informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Ešte pred začiatkom letnej sezóny pripravíme pre odborníkov v cestovnom ruchu z Královohradeckého kraja infocestu, počas ktorej im predstavíme naše kľúčové produkty cestovného ruchu - Pohronskú hradnú cestu, Gotickú cestu či Cestu skla a zoznámime ich aj s našimi ambasádormi," uviedol Lunter s tým, že cieľom je vzájomná výmena skúseností a propagácia produktov cestovného ruchu v oboch krajinách.



Predstavitelia krajov sa tiež dohodli, že začnú pripravovať koncept Dní KHK na strednom Slovensku a naopak Dní BBSK v Českej republike. Na týchto podujatiach by dostali priestor na prezentáciu remeselníci, farmári, folklór i kultúra.



V oblasti školstva sa kraje dohodli na vytvorení dvojíc partnerských škôl, spoločne chcú rozvíjať spoluprácu v oblastiach obchodu a služieb, kybernetickej bezpečnosti či kreatívneho priemyslu. Na strane BBSK sa počíta so zapojením Gymnázia Fiľakovo, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Rimavská Sobota, Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.



"Počítame s týždňovými výmennými pobytmi, ktoré budú vždy spojené so súťažou alebo riešením zadania z praxe a so zážitkovými aktivitami, ktoré ponúkame," priblížil Lunter s tým, že už v júni privítajú partnerov z KHK v Rimavskej Sobote na súťaži žiakov z krajín V4 v odborných zručnostiach v kategóriách ako kuchár, čašník, someliér či kaderník.