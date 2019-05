Banskobystrický kraj chce v Detve zriadiť detskú ambulanciu

V Detve ukončili vlani činnosť dve pediatrické ambulancie, čím vznikol nedostatok detských lekárov.

Banská Bystrica/Detva 10. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa rozhodol zriadiť ambulanciu, ktorá by mala zmierniť nedostatok pediatrov v kraji. Jej zriaďovateľom bude BBSK a zároveň zamestnávateľom lekárky. Pilotný projekt ambulancie plánuje spustiť v najbližších mesiacoch v Detve.



V Detve ukončili vlani činnosť dve pediatrické ambulancie, čím vznikol nedostatok detských lekárov. „Podarilo sa nám nájsť detskú lekárku, ktorá však nemala záujem podnikať sama. Tak sme sa rozhodli založiť ambulanciu a zamestnať ju. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa teda stane kraj, ktorý bude zamestnávať lekárku a sestru,“ hovorí vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt. „Dostupnosť ambulantnej lekárskej starostlivosti v regiónoch závisí od ochoty lekárov prísť sem žiť a pracovať. Tento inovatívny model, ktorý v BBSK teraz zavádzame, odbremeňuje lekára od povinnosti starať sa o administratívu a prevádzku ambulancie a dovoľuje mu sústrediť sa len na starostlivosť o pacientov. Verím, že takáto ponuka bude lákavá napríklad aj pre mladých lekárov, ktorí si zriadenie vlastnej ambulancie ešte nemôžu dovoliť z finančných dôvodov,“ dodáva.



Prvá detská ambulancia bude sídliť v priestoroch mestskej polikliniky. Kraju v rámci spolupráce mesto Detva, ktoré tieto priestory vlastní, ponúklo bezodplatne. „Na májovom zasadnutí zastupiteľstva poslanci mesta schválili zmenu rozpočtu, v ktorej boli vyčlenené finančné prostriedky na potrebné úpravy ambulancie a čakárne. Ide o posledné úpravy, ktoré teraz budú nasledovať, aby priestory vyhovovali detskej ambulancii a podmienkam hygieny,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarsky. „Som rád, že sme v kritickej situácii, do ktorej sme sa dostali na konci minulého roka odchodom dvoch detských lekárov do dôchodku, našli s krajom riešenie, ktoré pomôže riešiť situáciu našich rodičov s deťmi,“ dodal.



„Problémy s malým počtom lekárov a tým aj nízkou dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti máme na viacerých miestach v kraji, napríklad na Horehroní alebo v okrese Revúca. Verím, že ak budeme úspešní pri tomto pilotnom projekte v Detve, podarí sa nám krajom prevádzkované ambulancie rozširovať aj do ďalších regiónov,“ pripomenul predseda BBSK Ján Lunter.



Nová detská lekárka v Detve by mala zastrešiť približne 1500 poistencov. Pri tomto čísle kraj vychádzal z celoslovenského priemeru. V novej detskej ambulancii sa plánuje zaviesť aj objednávací systém, aby sa zvýšil komfort pacientov, ale najmä aby sa nemiešali chorí so zdravými.



V okrese Detva je aktuálne 5890 detí do 18 rokov, pri štyroch poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, z toho jeden je vo veku nad 65 rokov.