Banskobystrický kraj chce v R. Sobote vybudovať tréningové centrum

Rimavská Sobota 2. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce v Rimavskej Sobote pre študentov vybudovať nové tréningové centrum, ktoré by spadalo pod Strednú odbornú školu (SOŠ) Hnúšťa. Vznik centra nadväzuje aj na príchod nového investora do miestneho priemyselného parku, s výstavbou objektov pre odborné vzdelávanie by chcel kraj začať v prvom polroku 2025. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Nové tréningové centrum v Rimavskej Sobote má priniesť materiálno-technické podmienky pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov s ohľadom na potreby zamestnávateľov v regióne. Mesto a okolie podľa kraja trpí nedostatkom absolventov a pracovnej sily v strojárskych a elektrotechnických odboroch, dôvodom je najmä sústavný odchod ľudí za prácou do iných regiónov.



BBSK chce na výstavbu tréningového centra SOŠ získať dotáciu z európskych zdrojov, v rámci projektu počíta s nákladmi vo výške viac ako 3,6 milióna eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok odobrili krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK. Tréningové centrum by malo vzniknúť v areáli budov na Mlynskej ulici, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú na vzdelávacie účely.



"Staré budovy budú zbúrané a na ich mieste budú vybudované dve jednopodlažné haly s odbornými učebňami a príslušným zázemím. Nové tréningové centrum bude vybavené najmodernejšou technikou a strojmi v súlade s najnovšími trendmi v odvetviach strojárstva a elektrotechniky a v súlade s požiadavkami trhu práce. Priestorové a materiálno-technické podmienky umožnia rozšíriť a inovovať formy a obsah vzdelávania, zatraktívniť ponuku odborného vzdelávania pre všetky cieľové skupiny uchádzačov o štúdium," priblížil kraj v dôvodovej správe.



Tréningové centrum SOŠ by do Rimavskej Soboty prinieslo aj vznik nových študijných odborov. Priestory by slúžili na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre zamestnávateľov v regióne, okrem iného aj spoločnosť Winkelmann, ktorá v súčasnosti v rimavskosobotskom priemyselnom parku buduje svoj nový závod. Tréningové centrum je tiež súčasťou zmluvy o spolupráci uzavretou medzi nemeckým investorom a BBSK.



Financie na výstavbu tréningového centra SOŠ Hnúšťa chce BBSK získať v rámci výzvy Fondu na spravodlivú transformáciu. Podmienkou výzvy je skolaudovať stavbu do septembra 2026. "Vzhľadom na to by výstavba objektu mala začať v prvom polroku 2025. Všetko však bude závisieť od rýchlosti konania na strane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a od procesu verejného obstarávania," skonštatovala hovorkyňa BBSK.