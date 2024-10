Banskobystrický kraj chce zlepšenie v oblasti prevencie proti rakovine

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyzýva na zlepšenie v oblasti prevencie proti rakovine. Patri totiž medzi regióny s najvyššou úmrtnosťou na nádorové ochorenia na Slovensku. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici o tom informovala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva (MZ) pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.



Dodala, že Slovensko sa zaviazalo v najbližších rokoch dosiahnuť 90-percentnú zaočkovanosť dievčat a zvýšiť ho u chlapcov vo veku 12 až 14 rokov proti rakovine spôsobenej ľudským papilomavírusom (HPV).



BBSK má zároveň spomedzi všetkých krajov druhú najvyššiu úmrtnosť žien na rakovinu krčka maternice. Prevencia tak podľa odborníkov musí zahŕňať aj opatrenia, ktoré sa týkajú mužov. Očkovanie detí proti rakovinám spôsobených HPV dosahuje v kraji 35,3 percenta. U 12-ročných chlapcov to bolo vlani 25,6 percenta. Podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny bolo 45,3 percenta dievčat. Prokopová za overený spôsob, ako znížiť riziko rakovín s touto infekciou, považuje očkovanie. "Je dôležité, aby rodičia chápali, že to nie je len ochrana pred vírusom, ale aj spôsob, ako ochrániť svoje dieťa v dospelosti pred rakovinou," povedala.



Krajská odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre BBSK Andrea Černianska zdôraznila, že na jednej strane sú v kraji okresy s najvyšším očkovaním na Slovensku ako Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom či Žarnovica. "Sú tu však aj také ako Lučenec a Veľký Krtíš, ktoré patria medzi tie s úplne najnižším očkovaním v krajine," upozornila.



BBSK je na štvrtom mieste v zaočkovaní proti rakovinám spôsobených HPV spomedzi krajov Slovenska. Na prvom mieste je Bratislavský kraj, nasledujú Trenčiansky a Žilinský kraj.



V prípade BBSK by podľa pediatrov mohla pomôcť spolupráca kľúčových aktérov v regióne. Rovnako by to mohlo byť posilnenie administratívnej podpory v ambulanciách pediatrov i zlepšenie prístupu k osvetovým aktivitám a očkovaniu aj v odľahlých mestách a obciach. "Tieto kroky by mohli prispieť nielen k dosiahnutiu stanoveného cieľa očkovania detí, ale aj k celkovému zlepšeniu prevenciu nádorových ochorení v kraji," ukončila.