Banskobystrický kraj chce zrekonštruovať budovu na Komenského ulici

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce zrekonštruovať administratívnu budovu na Komenského ulici v Banskej Bystrici, v ktorej v ostatných rokoch fungovalo napríklad krajské očkovacie centrum. Náklady na komplexnú obnovu objektu odhaduje na viac ako 4,5 milióna eur, v súčasnosti hľadá zhotoviteľa rekonštrukčných prác. Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Budova na Komenského ulici v minulosti slúžia pre potreby stredného odborného učilišťa, neskôr aj ako dočasné sídlo krajského súdu. V období pandémie ochorenia COVID-19 kraj v objekte zriadil veľkokapacitné očkovacie centrum. Tender na komplexnú rekonštrukciu objektu vyhlásil BBSK začiatkom marca.



"Cieľom je zrekonštruovať budovu na administratívne priestory, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť najmä pre potreby Úradu BBSK. Momentálne sú niektoré odbory a oddelenia úradu v budovách v prenajatých priestoroch, cieľom je ich sústrediť na jednom mieste v objekte, ktorý patrí župe," vysvetlila pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Projekt rekonštrukcie administratívnej budovy na Komenského ulici je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu, úspora má dosiahnuť približne 60 percent. "Zámerom stavebníka je významná obnova obálky budovy, zateplenie fasády, výmena okenných a dverných konštrukcií, dodatočné zateplenie striech a zateplenie stropu v suteréne objektu. V rámci obnovy budú vymenené aj všetky vnútorné rozvody," uvádza sa v súťažných podkladoch.



Predpokladané náklady na obnovu objektu BBSK odhaduje na viac ako 4,5 milióna eur, rekonštrukciu chce realizovať s pomocou európskych zdrojov. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 9. apríla, kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena.