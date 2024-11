Banskobystrický kraj chce zvýšiť počet prenocovania návštevníkov

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - Rast počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je dosiahnuteľným cieľom, a na tom organizácie destinačného manažmentu v BBSK intenzívne pracujú. Konštatovala to predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská.



"BBSK sa dlhodobo drží na štvrtej priečke medzi krajmi z hľadiska turistických štatistík. Nemáme veľmi šancu ani ambíciu meniť svoju pozíciu medzi krajmi, pretože nemôžeme konkurovať Vysokým Tatrám a severu Nízkych Tatier či Bratislave, teda Prešovskému, Žilinskému a Bratislavskému kraju. Čo však vnímame ako dosiahnuteľný cieľ, je rast počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov nášho kraja," uviedla Volenská.



Podľa údajov Štatistického úradu SR v mesiacoch júl a august tohto roka dosiahol BBSK 16-percentný nárast počtu prenocovaní zahraničných ubytovaných návštevníkov v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roka. Na toto číslo mal výrazný vplyv mesiac august, keď sa v kraji a priamo v meste Banská Bystrica konali viaceré medzinárodné podujatia.



"Podiel zahraničných turistov na celkovom počte ubytovaných návštevníkov bol v BBSK v prázdninovom období 14,7 percenta. Dlhodobo je kraj z hľadiska počtu zahraničných návštevníkov a jeho podielu na celkovom počte na chvoste v rámci ostatných krajov. Toto si uvedomujeme a pracujeme na dosiahnutí lepších výsledkov," zhodnotila KOCR.



Štatistiky návštevnosti za obdobie od januára do konca augusta majú takisto pozitívny vývoj. Počet návštevníkov BBSK sa za toto obdobie v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 6,74 percenta. Počet ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach vzrástol zhruba o sedem percent.



"Pozitívne je, že v prípade zahraničných návštevníkov došlo v období od januára do konca augusta k nárastu o 4,32 percenta a počtu prenocovaní takmer o 14 percent oproti minulému roku, čo naznačuje predĺženie ich pobytu z 2,4 na 2,8 noci," dodala KOCR.