Banskobystrický kraj hľadá nájomcov do priestorov gymnázia vo Zvolene

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) - Potenciálni nájomcovia majú možnosť obsadiť prevádzky vo vynovených priestoroch bývalého zvolenského gymnázia na Sekieri. K dispozícii je aj priestor na mimoškolské vzdelávacie aktivity. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako uviedla, záujemcovia môžu reagovať najneskôr do 30. novembra tohto roka. Projekt obnovy zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela pokračuje. Z budovy plánuje BBSK urobiť centrum sídliska s využitím na sociálne služby, vzdelávanie a aj občiansku vybavenosť. V súčasnosti má projekt vydané stavebné povolenie, v procese je vodoprávne konanie. Kolaudácia a odovzdanie priestorov do užívania je v pláne v roku 2025. "Čo sa týka spomínaných vzdelávacích projektov, tie by bolo ideálne spustiť v školskom roku 2026/2027," objasnila.



Víziou je, aby priestory naplnili inštitúcie a prevádzky. Kraj chce prilákať aj prevádzkovateľov vzdelávacích projektov. Tí sa môžu rozhodnúť, či majú záujem prevádzkovať základnú umeleckú školu, centrum voľného času, jazykovú školu či inú vzdelávaciu činnosť. Možné je aj ponúkať viacero vzdelávacích služieb súčasne. Okrem toho by podľa hovorkyne mali občiansku vybavenosť v centre doplniť aj rôzne bežné obchody a služby. Môžu to by kaviareň a cukráreň, obchody a služby zamerané na šport, zdravie a výživu i zdravotnícke služby.



Premena budovy bude z písmena H na číslicu 8. Zmeny čakajú tiež jej funkčné využitia. Víťaz verejnej architektonickej súťaže návrhov, ktorú vyhlásil BBSK, je známy od augusta 2020 a stal sa ním bratislavský ateliér. "Práve ich návrh najviac zaujal nezávislú odbornú porotu z Česka a Slovenska, zloženú z autorizovaných architektov a zástupcov miestnej aj regionálnej samosprávy," dodala hovorkyňa. Víťazný návrh podľa BBSK najlepšie naplnil lokalitný program, rovnako zaujal svojím jasným dispozičným riešením.



Celá revitalizácia budovy a areálu bola odhadovaná na viac ako štyri milióny eur, ukončila Štepáneková.