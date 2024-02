Banskobystrický kraj hľadá stavbárov na obnovu areálu gymnázia

Zvolen 23. februára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá stavbárov na komplexnú obnovu športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.100.069 eur bez DPH.



Jej predmetom sú stavebné práce, ktoré sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou. Zmodernizovaná má byť atletická dráha, pribudnúť by mali aj nové ihriská, mobiliár či osvetlenie. Celý areál by mal byť zabezpečený novým kamerovým systémom. "Betónový povrch zastaranej atletickej dráhy bude zmodernizovaný novým tartanovým povrchom," priblížila v minulosti pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Dodala, že dve existujúce asfaltové plochy na basketbal a hádzanú, ako aj doskočisko na skok do diaľky zrekonštruujú a doplnia o futbalové, basketbalové i hádzanárske ihrisko. Zmodernizujú aj sektory na skok do diaľky, vrh guľou a workoutové ihrisko.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. marca. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.