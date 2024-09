Banskobystrický kraj hľadá vedenie Pohronského osvetového strediska

Žiar nad Hronom 23. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nové vedenie do svojej organizácie Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom. Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková pre TASR uviedla, že bývalá riaditeľka odišla po dlhoročnom pôsobení v inštitúcii do dôchodku.



"Riaditeľka Helena Žňavová išla do dôchodku, v osvetovom stredisku pracovala 47 rokov, z toho 25 vo funkcii riaditeľky. Z tohto dôvodu je vyhlásené aj výberové konanie na nového riaditeľa/riaditeľku," priblížila Štepáneková.



Prihlášky do výberového konania, ktoré sa skladá z dvoch častí, môžu záujemcovia posielať do 7. októbra. Súčasťou prihlášky má byť okrem iného aj písomný materiál Koncepcia rozvoja Pohronského osvetového strediska na päť rokov.



"Cieľom BBSK ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku s cieľom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom projekte," uvádza kraj v oznámení o výberovom konaní, ktoré je zverejnené na internetovej stránke BBSK.