Banskobystrický kraj ide pomôcť cestovnému ruchu v Novohrade
Autor TASR
Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s maďarským partnerom spúšťajú cezhraničný projekt pre rozvoj cestového ruchu v destinácii Novohrad - Nógrád geopark. TASR o tom v utorok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Spresnila, že projekt s názvom Komplexný rozvoj cestového ruchu územia Novohrad - Nógrád geoparku prostredníctvom budovania partnerstiev (geopass) je súčasťou teritoriálneho akčného plánu (TAP). Jeho cieľom je posilniť dlhodobú atraktivitu, udržateľnosť a konkurencieschopnosť globálneho geoparku ako jedinečnej cezhraničnej turistickej destinácie. Celkový rozpočet TAP podľa nej dosahuje takmer štyri milióny eur.
Medzi hlavné aktivity projektu geopass patrí projektový manažment, budovanie systému prenosu znalostí a skúseností medzi partnermi, ako aj posilňovanie vedomostnej základne v oblasti projektového manažmentu. „Cezhraničný projektový tím sa zároveň venuje riadeniu rizík a predchádzaniu potenciálnym negatívnym dosahom na implementáciu projektov,“ objasňuje BBSK.
Podotýka, že projekt podporuje Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou 178.916 eur. Z tejto sumy pripadá na BBSK 109.316 eur. „Očakávanými prínosmi sú profesionalizácia manažérskych štruktúr, zefektívnenie spolupráce medzi partnermi a celkové zvýšenie konkurencieschopnosti územia,“ zhrnul kraj. Očakáva aj skvalitnenie produktov cestovného ruchu.
V rámci teritoriálneho akčného plánu zároveň realizujú ďalšie tri projekty, ktoré zabezpečujú komplexný rozvoj územia. Jeden z nich sa zameriava na budovanie doplnkovej infraštruktúry a rozvoj tematických produktov cestovného ruchu. Zahŕňa vytváranie cykloturistických trás prepájajúcich hlavné atraktivity geoparku, starostlivosť o turistické trasy s budovaním oddychových miest.
Cezhraničný prístup a komplexná realizácia projektov v rámci teritoriálneho akčného plánu podľa BBSK prispeje k zvýšeniu návštevnosti geoparku, podpore miestnej ekonomiky a posilneniu povedomia o regióne.
