Banskobystrický kraj investoval do obnovy knižníc vyše 4,7 milióna eur
Podpora knižníc patrí medzi dlhodobé priority BBSK.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v modernizácii svojich kultúrnych inštitúcií. Poslednou investíciou bola rekonštrukcia pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v centre mesta Banská Bystrica v celkovej hodnote 125.000 eur. Na investíciu financovanú sumou 100.000 eur z Fondu na podporu umenia prispel BBSK 20.000 eurami a 5000 eur knižnica z vlastných zdrojov. TASR o tom v stredu informovala Vanesa Čierna z Úradu BBSK.
Rekonštrukcia priniesla obnovu interiéru vrátane vymaľovania priestorov, nového mobiliáru, regálov, stolov, pultov aj technického vybavenia. Významnou zmenou je presťahovanie pobočky pre deti a mládež z Lazovnej ulice práve do priestorov pobočky VKMK centrum. Získala tak nový priestor pre rozvoj detského čítania, vzdelávacích aktivít i komunitných podujatí.
Podľa Čiernej kraj v investíciách pokračuje a ešte v tomto roku plánuje do rekonštrukcie kreatívneho klubu a detskej miestnosti v priestoroch pobočky na sídlisku Fončorda investovať ďalších 300.000 eur. Do budúcna sa počíta i s vytvorením oddychovej zóny pred budovou, ktorá má prirodzene otvoriť knižnicu širšej verejnosti.
„Našou ambíciou je, aby knižnice neboli len miestom, kam si ľudia prídu požičať knihu a odídu. Chceme vytvárať moderné, otvorené a príjemné priestory, kde budú radi tráviť čas, stretávať sa, vzdelávať sa a oddychovať,“ reagoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Investície do VKMK prebiehajú systematicky už niekoľko rokov. Od roku 2019 kraj postupne investoval viac ako 880.000 eur do rozsiahlej rekonštrukcie najväčšej pobočky knižnice na Fončorde, kde pribudol bezbariérový vstup a výťah. V roku 2023 prešla rekonštrukciou pobočka v Sásovej, v roku 2021 obnovili pobočku Sídlisko. Celkovo od roku 2018 smerovalo do všetkých pobočiek VKMK v Banskej Bystrici viac ako milión eur.
Podpora knižníc patrí medzi dlhodobé priority BBSK. Od roku 2018 investoval kraj do svojich knižníc viac ako 4,7 milióna eur a v tomto roku plánuje ďalšie investície vo výške takmer 900.000 eur.
