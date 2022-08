Banskobystrický kraj investoval v sociálnych zariadeniach 948.000 eur

Sušany/Veľký Blh 21. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v uplynulých týždňoch finišoval v zariadeniach sociálnych služieb v Sušanoch v okrese Poltár a Veľkom Blhu v okrese Rimavská Sobota s investíciami za viac ako 948.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb (DD a DSS) Sušany išlo do rekonštrukcie strechy a zobytnenia podkrovia viac ako 603.000 eur. Zhotoviteľom prác bol krajský sociálny podnik Rozvojové služby BBSK. "Vďaka tejto rekonštrukcii sa podarilo vyriešiť nedostatočné priestorové kapacity a zvýšiť kvalitu života 49 klientov zariadenia," uviedla Štepáneková.



"Vďaka rekonštrukcii podkrovia majú klienti k dispozícii už len jedno- a dvojlôžkové izby, pribudli aj spoločenské priestory a priestory na terapie," priblížila riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.



"Rovnako ma teší aj fakt, že nový evakuačný výťah v zariadení vo Veľkom Blhu výrazne zvýši bezpečnosť klientok," uviedol k investícii predseda BBSK Ján Lunter. Novovybudovaný výťah v zariadení Femina vo Veľkom Blhu stál kraj 345.000 eur.



BBSK navyše podporuje postupnú transformáciu tohto zariadenia, keďže v minulom roku poskytol finančné prostriedky na kúpu rodinného domu v Jesenskom, kde by malo v budúcnosti vzniknúť zariadenie podporovaného bývania pre 12 klientok. Zariadenie vo Veľkom Blhu poskytuje sociálne služby ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou. Kapacita zariadenia je 100 osôb.



BBSK podľa Štepánekovej v rokoch 2018 až 2022 investoval v okrese Poltár do skvalitnenia sociálnych služieb finančné prostriedky vo výške viac ako 724.000 eur, v okrese Rimavská Sobota to bolo 1,26 milióna eur. Kým v okrese Poltár je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja len jedno zariadenie sociálnych služieb, v Rimavskosobotskom okrese ide až o päť zariadení: Rimavská Sobota, Nová Bašta, Klenovec, Tisovec a Veľký Blh.



Od roku 2018 presiahli celkové investície kraja do rekonštrukcií zariadení sociálnych služieb na území BBSK sumu 18 miliónov eur.