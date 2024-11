Banskobystrický kraj je na zimu pripravený, novinkou je cestná patrola

Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) je plne pripravená zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v jej správe počas zimnej sezóny 2024/2025. Jej novinkou je zriadenie cestnej patroly, ktorá bude pripravená zasiahnuť na cestách v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) 24 hodín denne 365 dní v roku. Sú to dve špičkovo vybavené vozidlá s technikou pre zvýšenie kvality ich zásahov a hlavne ich zrýchlenie. Informoval o tom v stredu v Banskej Bystrici predseda Predstavenstva BBRSC Martin Turčan a predseda BBSK Ondrej Lunter.



Krajskí cestári udržiavajú pre BBSK počas zimy 2422 kilometrov ciest II. a III. triedy a na základe zmlúv so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou tiež vybrané cesty I. triedy a R2 v celkovej dĺžke 611 kilometrov.



"Na zimnú sezónu sme pripravení ako technicky, tak materiálovo aj personálne. Posypového materiálu máme na strediskách plné skládky na maximálny objem. Aktuálne je na nich takmer 18.000 ton posypovej soli, 19.000 ton inertného materiálu, štrku a 400 ton horečnanu na oblasti, kde nemáme povolený posyp klasickou soľou," konštatoval Turčan. V prípade mimoriadne tuhej zimy majú cestári rámcové zmluvy, ktorými vedia kedykoľvek doskladniť potrebné množstvo posypového materiálu, ktorý obstarali za výhodné ceny.



Ako tiež Turčan uviedol, pre nastávajúcu zimu BBRSC zefektívnila a znížila počet okruhov a zazmluvnila len nevyhnutné množstvo externých dodávateľov pripravených vyraziť do terénu v prípade mimoriadnych kalamitných stavov.



V priebehu posledných dvoch rokov došlo k modernizácii vozového parku. Aktuálne BBRSC disponuje dostatočným množstvom vlastných vozidiel špecializovaných na zimné výkony. Má 103 sypačov, 28 traktorov s radlicou, sedem snehových fréz, 54 nakladačov. Spolu 219 vozidiel pripravených vyštartovať do terénu a zabezpečiť zjazdnosť ciest v kraji.



"Postupne modernizujeme vozový park a zamestnanci prechádzajú rôznymi školeniami. V posledných dvoch rokoch BBRSC vymenila 71 kusov techniky za novú a ak to hospodárske výsledky umožnia, s obnovou techniky budeme pokračovať ďalej. Špecifikácia je už hotová, takže vieme veľmi presne, čo budú naši cestári potrebovať a na čom budeme pracovať," doplnil Lunter.



V prípade mimoriadnych udalostí na cestách v BBSK je cestujúcej verejnosti k dispozícii takmer už rok fungujúce callcentrum dostupné 24 hodín sedem dní v týždni. Osvedčilo sa a vďaka nemu majú cestári informácie takpovediac z prvej ruky.



Zimná sezóna trvá spravidla od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka v závislosti od vývoja počasia. BBRSC má na svojich 15 strediskách v kraji aktuálne 449 zamestnancov, z toho 282 vodičov.