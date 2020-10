Banskobystrický kraj je pripravený pomôcť, potrebuje presné informácie

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) – Ak sa na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) obrátia samosprávy – mestá a obce, so žiadosťou o súčinnosť pri zabezpečení celoplošného testovania občanov na nový koronavírus, napríklad v podobe poskytnutia priestorov stredných škôl, kraj im v maximálnej možnej miere vyjde v ústrety. Pre TASR to vo štvrtok uviedla Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.dodala s tým, že uznesením vlády nevyplynuli samosprávnym krajom žiadne priame úlohy, ktoré by mali v súvislosti s plošným testovaním zabezpečiť.Ministerstvo zdravotníctva sa však na samosprávne kraje obrátilo so žiadosťou, aby vytypovali záložné ubytovacie zariadenia pre pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19.konštatoval podpredseda kraja Ondrej Lunter.V BBSK je zatiaľ k dispozícii karanténne ubytovanie vo Fiľakove, ktoré je dostupné širokej verejnosti a určené pre tých, ktorí povinnú izoláciu nemôžu alebo nechcú stráviť v domácom prostredí. Všetky informácie o ňom sú dostupné na www.bbsk.sk/kcfilakovo Podľa banskobystrického primátora Jána Noska, hoci sa celoplošné testovanie má uskutočniť už o necelé dva týždne a hlavy samospráv ho podporujú, stále im chýbajú presné a podrobné informácie, ktoré musia mať na dôkladné zabezpečenie testovania.zdôraznil na sociálnej sieti Nosko, ktorý je od soboty (17. 10.) v desaťdňovej domácej karanténe a úraduje z domu.Počas víkendu zverejnil, že pozitívna na ochorenie COVID-19 je jeho mama. V stredu (21. 10.) večer oznámil, že aj jeho dcéra a manželka. Jeho test bol negatívny.