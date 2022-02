Banskobystrický kraj koncom marca zatvorí tri očkovacie centrá

Banská Bystrica 18. februára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ukončí koncom marca všetky svoje očkovacie aktivity, ktoré vykonával viac ako rok. Do tohto dátumu ešte môže verejnosť využiť možnosti vakcinácie v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v kraji i prostredníctvom výjazdovej služby. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ján Lunter s tým, že k tomu pristupujú po oznámení ministerstva zdravotníctva, ktoré samosprávne kraje vyzvalo k ich postupnému zatváraniu.



Kraj zároveň symbolicky odovzdal očkovaciu štafetu ambulantným lekárom a zdravotníckym zariadeniam. Prevzala ju Renáta Ježíková, všeobecná lekárka pre dospelých, ktorá sa stará o takmer 3000 pacientov v Hriňovej a Kriváni.



„Aj týmto krokom sa posúvame smerom k normálnemu životu, hoci nový koronavírus už zrejme nikdy úplne nevymizne. Po dvoch rokoch mimoriadnych opatrení sa s ním musíme naučiť žiť a vytvoriť systémové kroky pre zvládanie jeho prípadných ďalších vĺn,“ zdôraznil Lunter.







BBSK zaočkoval v minulom roku 268.731 ľudí. Ako šéf kraja dodal, s vakcínou zdravotníci obchádzali aj najmenšie obce vrátane tých, ktoré patrili medzi najmenej zaočkované. Neraz museli čeliť nadávkam a urážkam od antivaxerov.



„Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila chod najmä bielej medicíny, ktorá bola potláčaná s pribúdajúcimi pozitívnymi pacientmi. Aj na všeobecných lekárov to bol enormný tlak, denne sme vybavovali do sto telefonátov a každému pacientovi sme prispôsobovali protokol liečby a snažili sa odvrátiť nutnosť hospitalizácie na tzv. covid oddeleniach,“ reagovala Ježíková.







S očkovaním vo svojich ambulanciách začala vlani v októbri. Do dnešného dňa podala vakcínu asi 450 pacientom, predovšetkým v seniorskom veku či s chronickými diagnózami.



Očkovanie stále prebieha v deviatich zdravotníckych zariadeniach na území BBSK, ktorých rozpis je pravidelne aktualizovaný na stránke ministerstva zdravotníctva.