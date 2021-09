Banskobystrický kraj koordinuje školské projekty, týkajú sa klímy

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spolufinancuje a koordinuje projekty pre päť stredných škôl v celkovej výške 147.000 eur, týkajú sa zmiernenia zmien klímy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako dodala, v rámci projektového grantu školy budujú prvky zelenej infraštruktúry. Patria sem poznávací a náučný chodník, pocitový chodník, zelené steny z machu i bylinková záhrada. Obstarávajú sa tiež zariadenia pre využitie solárnej energie, zadržanej dažďovej vody a na triedenie a využitie odpadu. „Školy spolupracujú s miestnou samosprávou, miestnymi škôlkami a rodičmi pri výsadbe stromov, pri tvorbe záhonov so zeleňou s nižšími nárokmi na závlahu,“ spomenula s tým, že v rámci vzdelávacích aktivít školy aktualizujú osnovy a zaraďujú do predmetov nové tematické celky. „Prípadne nový samostatný vyučovací predmet a spolu s partnermi vytvárajú environmentálny program školy,“ podotkla hovorkyňa.



Pripomenula tiež, že Stredná odborná škola v Krupine dostala grant vo výške 22.600 eur. V rámci neho napríklad využívajú solárnu energiu na vonkajšie osvetlenie školského areálu a vytvorili si aj bylinkovú záhradu so závlahou. Súčasťou bol aj hmyzí domček či vysadenie drevín. Druhou školou je Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine, výška grantu bola 23.700 eur, financovali z neho napríklad vybudovanie pocitového chodníka. Ďalšou je Stredná odborná škola v Tisovci, projektový grant vo výške 29.000 eur využili napríklad na vysadenie ovocných stromov a aj na zberné koše pre triedenie odpadu. V Rimavskej Sobote zas stredná odborná škola dostala 41.000 eur, v rámci projektu si obstarali klimatickú záhradu. Piatou je detvianska stredná odborná škola, sumu 31.000 eur využili napríklad na drevené informačné panely.



Najnovšiu správu o hodnotení vplyvov globálneho otepľovania zverejnila Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC). Vyplýva z nej, že priemerná celosvetová teplota sa do roku 2030 môže zvýšiť o 1,5 stupňa Celzia, čo je o desať rokov skôr, ako uvádzali predchádzajúce predpovede. Údaje podľa expertov ukazujú, že otepľovanie sa v uplynulých rokoch ešte zrýchlilo. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravuje Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP). Pracuje aj na zákone o klíme, ktorý má Slovensku pomôcť zbaviť sa emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie.