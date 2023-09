Banskobystrický kraj kritizuje riešenie situácie po požiari v Telgárte

Telgárt 14. septembra (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter kritizuje nedostatočné a termínovo nelogické riešenia situácie v obci Telgárt, kde po júlovom požiari v miestnej osade zostala bez strechy nad hlavou približne stovka ľudí. Ministerstvo vnútra (MV) SR avizuje, že v dohľadnom čase bude informovať o tom, akým spôsobom môže štát obci a obyvateľom pomôcť. Pomocnú ruku obci ponúka aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



"Na včerajšom pracovnom stretnutí oznámili predstavitelia ministerstva vnútra, že obec Telgárt si má prenajať zo zdrojov úradu rómskeho splnomocnenca kontajnery len do marca budúceho roku. Nie je jasné, ako mohol tento termín vzniknúť, pretože v marci býva v Telgárte aj pol metra snehu a týmto spôsobom nebude garantované ubytovanie pre viac ako desať rodín ani na najbližšiu celú zimu," uviedol vo štvrtok vo svojom stanovisku Lunter.



Predseda BBSK tiež skonštatoval, že rodiny, ktoré prišli o svoje domovy, potrebujú ubytovanie na obdobie dvoch až troch rokov, čo je podľa neho realistický termín pre svojpomocné vybudovanie domov. Od vlády SR požaduje prehodnotiť rozhodnutie úradníkov a garanciu ubytovania pre zasiahnutých ľudí aspoň na jednu celú zimu.



Rezort vnútra v reakcii na vyjadrenia Luntera pre TASR uviedol, že na stredajšom (13. 9.) stretnutí zástupcov miestnej štátnej správy a samosprávy informoval o zákonných možnostiach riešenia, akými je možné obec v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podporiť. Ministerstvo si však uvedomuje, že možnosti samosprávy sú obmedzené.



"V dohľadnom čase budeme informovať, akým spôsobom môže štát prispieť k zabezpečeniu ubytovania miestnej rómskej komunity v chladných mesiacoch, a to až do nasadenia dlhodobého riešenia, ktoré má byť podľa vyjadrenia zástupcov samosprávy v Banskej Bystrici k dispozícii do dvoch rokov," priblížil pre TASR hovorca MV SR Matej Neumann.



Pomocnú ruku obci ponúka aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), ktorý podľa vyjadrenia pre TASR apeluje i na ostatné ministerstvá, ktoré môžu prispieť svojimi dotačnými mechanizmami.



"Náš úrad v týchto dňoch očakáva žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie mimoriadnej situácie mimo výzvy. Po doručení ich žiadosti čo najskôr zasadne hodnotiaci orgán a vyhodnotí dotáciu. Až následne budeme môcť informovať o tom, v akej výške a na aký účel bude poskytnutá dotácia," uviedol ÚSVRK s tým, že krízová situácia v Telgárte je pre úrad prioritou.



K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí prišla o strechu nad hlavou. Ľudia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. Situáciu v obci a chýbajúce strednodobé a dlhodobé riešenie koncom augusta kritizovali v otvorenom liste aj mimovládne organizácie.