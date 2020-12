Banskobystrický kraj má aspoň rok na alokovanie zdrojov na obchvat

Detva 25. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má minimálne rok na alokovanie finančných zdrojov na výstavbu obchvatu k novému priemyselnému parku v centra mesta Detva. „V prvom rade potrebujeme dohodnúť s mestom variant obchvatu a na základe projektovej dokumentácie určiť predpokladanú hodnotu zákazky. Až na základe týchto podkladov sa obrátime na štát,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



O obchvat a aj nový priemyselný park pod Poľanou sa BBSK zaujíma, pretože jeho cieľom je pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov. S nimi by prišli aj nové pracovné miesta pre región s vysokou nezamestnanosťou. Kraj už zmluvne zabezpečil spoločnosť na vypracovanie dokumentácie na výstavbu obchvatu. „Z nich budeme mať informácie o tom, aký je rozpočet tejto investície. S ním potom budeme rokovať s mestom Detva, alebo aj s ministerstvom hospodárstva, aby nám dali finančnú podporu,“ vysvetlil pre TASR podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Detvianske mestské zastupiteľstvo v decembri schválilo požiadavku spoločnosti Punch Precision Detva, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny. Podmienkou však je, aby k halám v Detve vznikla aj miestna komunikácia.



„Opäť nadviažeme kontakt s detvianskym mestským úradom, s hlavnou architektkou mesta, aby sme sa dostali k firme, ktorá vyhotovuje projektovú dokumentáciu pre zmenu územného plánu mesta, aby tam zapracovali aj naše požiadavky. Je zbytočné hľadať druhú, keď táto firma už má rozrobený svoj projekt pre zmenu územného plánu. Dôležité je, aby sme si spolu sadli a dohodli sa, ako si to aj my predstavujeme,“ zhrnul pre TASR Gejza Poša z Punch. „Sme pripravení komunikovať a stretávať sa, aby sme predstavili, čo potrebujeme,“ ukončil.