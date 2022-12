Banskobystrický kraj má pre projekty pre školy ďalších 25 mil. eur

Zvolen 8. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má spracované ďalšie rozvojové projekty pre šesť svojich stredných škôl v celkovej hodnote presahujúcej 25 miliónov eur. O ich naplnenie a finančnú podporu sa bude uchádzať z eurofondov v rámci aktuálneho programového obdobia. Vyplýva to z vyjadrení predsedu BBSK Ondreja Luntera.



"Tieto projekty môžu zásadným spôsobom zmeniť budúcnosť školstva v našom kraji a tak aj budúcnosť našich detí. Chceme školy zamerané na produkovanie absolventov, ktorých trh práce potrebuje. Školy, ktoré proaktívne komunikujú so zamestnávateľmi a poznajú ich potreby, školy, ktoré ich žiaci radi navštevujú, pretože sú moderné, inovatívne a kráčajú s dobou," uviedol Lunter počas nedávneho predstavenia jedného z projektov v Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej vo Zvolene.



"Školstvo bolo v BBSK jednou z priorít predchádzajúceho volebného obdobia a zostane dôležitou prioritou aj tohto volebného obdobia. Lepšie vybavené školy, lepšie programy, príjemnejšie prostredie na štúdium a viac absolventov s uplatnením na trhu práce – to je našim prvoradým cieľom," uviedol.



Kraj už aktuálne mení na moderné školy budúcnosti osem stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. BBSK na ich premenu získal 32,6 milióna eur z eurofondov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions.



Okrem investícií do stredných škôl si samosprávny kraj uvedomuje aj dôležitosť podporných aktivít pri práci s mládežou. V každom z trinástich okresov kraja už funguje regionálne centrum kariéry, ktoré mapuje potreby trhu práce a prepája základné školy, stredné školy a zamestnávateľov.



BBSK má tiež sedem funkčných centier práce s mládežou SPACE. "Okrem toho sa nám za posledných päť rokov podarilo viac ako štvornásobne zvýšiť počet žiakov, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania. Zo 130 stredoškolákov v roku 2018 je to súčasných 493 detí z 18 škôl," pripomenul Lunter. Do systému duálneho vzdelávania pritom vstupuje viac ako stovka zamestnávateľov.



Na potreby trhu práce školy reagujú aj zaraďovaním nových učebných a študijných odborov – v aktuálnom školskom roku sú to štyri odbory v štyroch školách - zubný asistent v zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, mäsiar-kuchár v SOŠ Pod Bánošom, vodné hospodárstvo v SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a stavebná výroba v SOŠ v Tornali.