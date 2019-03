Banskobystrický kraj môže začať dobiehať rozvoj s podporou expertov

Iniciatíva Dobiehajúce regióny sa realizuje vo viacerých krajinách Európy. Zo Slovenska je do nej od vlani zapojený Prešovský samosprávny kraj a zo susedných krajín regióny Poľska a Rumunska.

Banská Bystrica 27. marca (TASR) – Iniciatíva Dobiehajúce regióny (Catching-up regions), určená na podporu rastu a investícií v menej rozvinutých regiónoch a odblokovanie prekážok využívania eurofondov, je realitou už aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). V historickej radnici sa v stredu uskutočnilo jej slávnostné otvorenie za účasti predstaviteľov Európskej komisie (EK), Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície i vedenia BBSK.



Ako na otvorení odznelo, experti z EK a Svetovej banky budú pomáhať BBSK s jeho rozvojovými prioritami. Kraj má stanovených deväť pracovných návrhov, ktoré rozpracuje v expertných skupinách, z ktorých neskôr vzídu štyri prioritné oblasti, na ktoré sa počas tohto roka sústredia.



"Som rád, že dôležité medzinárodné a európske inštitúcie náš kraj vnímajú ako dôveryhodného partnera, s ktorým sa oplatí spolupracovať. Dnes ešte pre BBSK platí zákaz čerpania eurofondov. Napriek tomu sa už teraz v spolupráci so zahraničnými expertmi pripravujeme na ich maximálne využitie okamžite od chvíle, keď tento zákaz skončí," reagoval šéf kraja Ján Lunter.



Podľa špecialistu na mestskú politiku Svetovej banky Paula Krissa, najbližšie mesiace sa budú stretávať experti, aby identifikovali problémové oblasti. Dá sa dokopy tím, ktorý bude pozostávať z medzinárodných a miestnych expertov. Verí, že do roku 2020 budú pripravené projekty, ktoré odporučia na financovanie.



"Pre BBSK je kľúčová téma dopravy, integrovaný moderný dopravný systém. Významná je tiež téma efektívneho využívania peňazí vynakladaných do cestnej infraštruktúry. Rovnako dôležitou oblasťou je využívanie ľudského potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov kraja i téma zamestnanosti absolventov s dôrazom na stredné odborné školy, kde chceme pripraviť model správneho vzdelania a prepojenia s trhom práce," priblížil Lunter s tým, že tieto priority obsahoval jeho volebný program a stotožnili sa s nimi krajskí poslanci.



"Je to pre mňa dôležitý krok, to že EÚ prišla k nám, že sú citliví na naše problémy a vnímajú našu odlúčenosť, za ktorú 'vďačíme' bývalému županovi. Zaostávanie je dlhodobé, je potrebné ho riešiť. Je to pre mňa povzbudenie do práce. Čaká nás však ešte väčšie množstvo práce," zdôraznil Lunter.



Iniciatíva Dobiehajúce regióny sa realizuje vo viacerých krajinách Európy. Zo Slovenska je do nej od vlani zapojený Prešovský samosprávny kraj a zo susedných krajín regióny Poľska a Rumunska.