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Banskobystrický kraj ocenil osobnosti a kolektívy
Ocenenie Kvet kultúry a umenia udeľuje BBSK každoročne osobnostiam a kolektívom, ktoré významným spôsobom prispievajú k rozvoju kultúrneho života v regióne.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ocenil Kvetom kultúry a umenia osobnosti a kolektívy, ktoré obohacujú kultúrny život regiónov. Tento rok si prestížne ocenenie, ktoré kraj udeľuje každoročne, prevzalo v stredu (3. 6.) priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene šesť laureátov. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
V kategórii za výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny ocenil kraj dve osobnosti. Ocenenie získala režisérka, choreografka, performerka a lektorka súčasného tanca Lívia MM Balážová, ktorá patrí medzi výrazné osobnosti slovenského tanečného a performatívneho umenia. Druhým laureátom sa stal Michal Várošík, spisovateľ, scenárista, režisér, dokumentarista a popularizátor regionálnej histórie. Venuje sa prozaickej tvorbe, tvorbe monografií a divadelných hier pre ochotníkov.
V kategórii za dlhodobé výsledky v oblasti umenia a záujmovej umeleckej činnosti získali ocenenie tri osobnosti a kolektívy. Medzi laureátmi je scénograf, režisér, grafik a performer Dušan Krnáč, ktorý už viac ako štyri desaťročia prepája divadelné a vizuálne umenie. Kvet bieleho šafranu si prevzala aj Alžbeta Nagyová, dlhoročná odborná pracovníčka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Medzi ocenenými je tiež Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vrátane odborných pracovísk.
V kategórii za pozoruhodné výsledky v oblasti ľudovoumeleckej tvorby získal ocenenie Pavel Ferdinandy, ktorý sa dlhodobo venuje výrobe tradičných pastierskych palíc, betlehemských kyjakov a ozembuchov zo samorastov, výskumu ľudovej kultúry a dokumentovaniu remeselných tradícií.
Ocenenie Kvet kultúry a umenia udeľuje BBSK každoročne osobnostiam a kolektívom, ktoré významným spôsobom prispievajú k rozvoju kultúrneho života v regióne. Symbolom ocenenia je biely šafran - vzácna rastlina, ktorej hodnotu a jedinečnosť kraj prirovnáva k prínosu ľudí pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia. Autorkou plastiky Kvet kultúry a umenia je výtvarníčka Eva Stramska Srníková z Lučenca.
V kategórii za výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny ocenil kraj dve osobnosti. Ocenenie získala režisérka, choreografka, performerka a lektorka súčasného tanca Lívia MM Balážová, ktorá patrí medzi výrazné osobnosti slovenského tanečného a performatívneho umenia. Druhým laureátom sa stal Michal Várošík, spisovateľ, scenárista, režisér, dokumentarista a popularizátor regionálnej histórie. Venuje sa prozaickej tvorbe, tvorbe monografií a divadelných hier pre ochotníkov.
V kategórii za dlhodobé výsledky v oblasti umenia a záujmovej umeleckej činnosti získali ocenenie tri osobnosti a kolektívy. Medzi laureátmi je scénograf, režisér, grafik a performer Dušan Krnáč, ktorý už viac ako štyri desaťročia prepája divadelné a vizuálne umenie. Kvet bieleho šafranu si prevzala aj Alžbeta Nagyová, dlhoročná odborná pracovníčka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Medzi ocenenými je tiež Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vrátane odborných pracovísk.
V kategórii za pozoruhodné výsledky v oblasti ľudovoumeleckej tvorby získal ocenenie Pavel Ferdinandy, ktorý sa dlhodobo venuje výrobe tradičných pastierskych palíc, betlehemských kyjakov a ozembuchov zo samorastov, výskumu ľudovej kultúry a dokumentovaniu remeselných tradícií.
Ocenenie Kvet kultúry a umenia udeľuje BBSK každoročne osobnostiam a kolektívom, ktoré významným spôsobom prispievajú k rozvoju kultúrneho života v regióne. Symbolom ocenenia je biely šafran - vzácna rastlina, ktorej hodnotu a jedinečnosť kraj prirovnáva k prínosu ľudí pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia. Autorkou plastiky Kvet kultúry a umenia je výtvarníčka Eva Stramska Srníková z Lučenca.