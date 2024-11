Banskobystrický kraj ocenil učiteľov a pedagogických zamestnancov

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter ocenil vo štvrtok v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici 41 učiteľov a pedagogických zamestnancov z 26 škôl a školských zariadení v kraji. Ocenenie za celoživotný prínos dostávajú každý rok tí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a práci s mladými ľuďmi zasvätili takmer celý svoj život. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Považujem za svoju čestnú povinnosť v mene zriaďovateľa škôl poďakovať sa každému pedagógovi pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Tieto slová nie sú len formálnym vyjadrením uznania, ale poctou za roky obetavého úsilia, ktoré vyústilo do nezmazateľnej stopy v životoch študentov a študentiek," zdôraznil Lunter.



Pri príležitosti oceňovania šéf kraja spomenul aj výzvy, ktorým učitelia čelili v priebehu svojej kariéry. Sú predstaviteľmi generácie, ktorá sa musela prispôsobiť radikálnym zmenám v oblasti komunikácie a vzdelávania, pričom mnohí z nich stáli pri zrode rôznych mimoškolských aktivít, exkurzií či súťaží, ktoré obohatili životy ich študentov.



"Technologická revolúcia, neustále zmeny vo vzdelávacom systéme a spoločenské tlaky - toto všetko boli faktory, s ktorými sa museli vyrovnať. A napriek tomu, každý z týchto pedagógov, ktorých dnes oceňujeme, vo svojej práci vytrval, pretože ich profesia je skutočným poslaním," pripomenul Lunter.



BBSK investoval za posledných sedem rokov do oblasti vzdelávania viac ako 84 miliónov eur z eurofondov i vlastného rozpočtu a v jeho podpore bude pokračovať. V kraji fungujú centrá práce s mládežou Space i Regionálne centrá kariéry, ktoré prepájajú základné školy, stredné školy a zamestnávateľov. Prioritou vedenia BBSK je, aby bolo všeobecné i odborné vzdelanie na úrovni 21. storočia, dostupné pre všetkých a vychovalo mladých ľudí, ktorí nájdu svoje uplatnenie na trhu práce.