Banskobystrický kraj odštartoval mobilné očkovanie v Banskej Belej

Banská Belá 28. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) odštartoval v Banskej Belej pilotný projekt mobilného očkovania v Banskoštiavnickom okrese. Pre nedostatok vakcín bude mobilný tím očkovať v tomto týždni len dva dni. BBSK kritizuje distribúciu vakcín a tvrdí, že o očkovanie v obciach je vyšší záujem, ako sa predpokladalo.







„Za posledné tri mesiace, od kedy sme vyzvali vládu, aby sme mohli očkovať ľudí priamo v regiónoch, máme zriadených osem veľkokapacitných očkovacích centier a dnešným dňom sa púšťame do mobilných očkovacích jednotiek,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Ako dodal, ľudia majú často problém s dopravou na očkovanie, registráciou, alebo majú obavy či nedostatok informácií. „V momente, keď sa priblížime k ľuďom a budeme mať s nimi osobný kontakt, je oveľa viac ľudí ochotných sa zaočkovať,“ doplnil Lunter.



Rovnaký názor má aj starosta obce Banská Belá Branislav Babirád, ktorý sa podľa vlastných slov prvotne neodvažoval odhadnúť, koľko ľudí bude mať o očkovanie záujem. „Nahlásilo sa mi dvakrát toľko ľudí, ako som očakával. Ak by sme to neurobili priamo v obci, minimálne jedna tretina občanov povedala, že by sa zaočkovať ani nedala,“ povedal Babirád. Počas stredy zaočkujú vyše 70 obyvateľov obce, v ktorej žije približne 300 obyvateľov starších ako 60 rokov.



BBSK kritizuje rezort zdravotníctva za distribúciu vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna a tvrdí, že o očkovanie v regiónoch je veľký záujem, no ľudia o ňom často nemajú dostatok informácií. Viac ľudí, ako očakávali, zaočkovala mobilná jednotka BBSK aj počas utorka (27. 4.) v Tornali. „V Bratislavskom kraji je takmer dvojnásobná distribúcia vakcín od Pfizer/BioNTech ako kdekoľvek inde na Slovensku,“ poznamenal Lunter s tým, že BBSK má v pilotnom týždni mobilného očkovania k dispozícii len 500 dávok vakcíny. Ich dodávky by sa mali zvýšiť v budúcich týždňoch, keď BBSK očakáva 6000 dávok týždenne pre celý kraj.



Po Tornali a Banskej Belej sa mobilný očkovací tím BBSK presunie vo štvrtok (29. 4.) do obce Svätý Anton v Banskoštiavnickom okrese. „Budúci týždeň pôjdeme do obcí Kozelník, Prenčov, Baďan a Počúvadlo a v okrese Revúca ostávame v Tornali, kde zvážame obyvateľov okolitých obcí,“ potvrdil Lunter. Ako dodal, BBSK chce mať od polovice mája v teréne šesť mobilných očkovacích jednotiek, pričom by ich počet rád postupne zvýšil až na desať.



Na očkovanie obyvateľov vyzval aj predseda BBSK Ján Lunter a uviedol, že vo veľkokapacitných očkovacích centrách BBSK bolo doposiaľ zaočkovaných už viac ako 43.300 ľudí. „Očkovanie je tá správna cesta. Dokazuje to minimum prípadov ochorenia v našich zariadenia sociálnych služieb, kde sme dosiahli zaočkovanosť na úrovni 80 až 87 percent,“ doplnil.