Banskobystrický kraj plánuje obnoviť úsek cesty v Španej Doline

Banská Bystrica 10. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť úsek cesty v obci Špania Dolina. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná hodnota zákazky je 787.247 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je sanácia poškodeného úseku na ceste, ktorá sprístupňuje turistické a kultúrne centrum Španiu Dolinu v Banskobystrickom okrese. Okrem toho sú súčasťou investície aj úprava prípojky nízkeho napätia a preloženie stĺpu verejného osvetlenia s vybudovaním nového podporného bodu. Uskutočnenie tejto stavby podľa oznámenia ovplyvní prístup do obce a aj existujúcu sieť miestnych komunikácií. "Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači predložia ponuku na celý jej predmet," pripomína oznámenie.



Ako zdôrazňuje, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 27. júna. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.



Turistické a kultúrne centrum Špania Dolina je zapísané v zozname pamiatkových rezervácií Slovenska ako pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Obec na svojej oficiálnej webstránke informuje, že Špania Dolina bola v minulosti preslávená po celej Európe bohatým náleziskom medenej rudy. "Chodníky banského náučného chodníka privedú turistov k miestam zašlej slávy baníckej histórie, šachtám a štôlňam ukrytým v okolitých lesoch," podotýka s tým, že z haldy šachty Maximilián je panoramatický výhľad na okolité hory.