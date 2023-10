Banskobystrický kraj plánuje obnoviť tri svoje stredné školy

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť tri svoje stredné školy. Dve vo Zvolene a jednu v Žarnovici. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková odhadovaná suma zákazky je 271.007 eur bez DPH.



Jej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre rekonštrukciu stredných škôl. Sú to Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene, Stredná odborná škola v Žarnovici a Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene. Kraj ich chce obnoviť v rámci projektu s názvom Modernizácia infraštruktúry a podpora vzdelávania, odbornej prípravy a zručností. Súčasťou zákazky je aj uskutočnenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia a odborného autorského dohľadu pre tri stavby.



Zákazka sa delí na tri časti, pre každú školu zvlášť. Odhadovaná suma pre drevársku školu vo Zvolene je 122.590 eur bez DPH, pre zdravotnícku 61.790 eur bez DPH. Pre Žarnovicu odhadujú sumu 86.627 bez DPH. Ponuky je možné predkladať na všetky časti.



Oznámenie vo vestníku informuje o tom, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 9. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.