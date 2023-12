Banskobystrický kraj plánuje obnoviť Domov sociálnych služieb v Detve

Banská Bystrica 16. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje komplexne obnoviť Domov sociálnych služieb (DSS) na Pionierskej ulici v Detve. Ako ďalej uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, spracovaný je projekt na obnovu tohto zariadenia.



Dodala, že financie na plánovanú rekonštrukciu nie sú z rozpočtu kraja, financovanie tohto projektu je plánované z eurofondov. "Rozpočet tejto investičnej akcie je vo výške 2.285.000 eur," spresnila. V tomto zariadení je podľa jej slov 40 klientov a jeho kapacitu pre jeho priestory nie je možné zväčšiť. Poznamenala, že v zariadeniach sociálnych služieb pracujú prevažne iné profesie ako zdravotný personál. "V prípade detvianskeho domova sociálnych služieb je zamestnaná jedna zdravotná sestra a tento počet stačí," zdôraznila.



Stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od troch do 25 rokov. Je to ambulantnou formou, od pondelka do piatka. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávy kraj.