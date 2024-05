Banskobystrický kraj plánuje obnoviť dielne strednej drevárskej školy

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť budovu a priestory dielní strednej drevárskej školy vo Zvolene. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že pracovisko vybavia aj materiálno-technickým zariadením.



Dodala, že v rámci projektu zateplia obvodový plášť budovy dielní a vymenia pôvodné okenné výplne a vstupné brány. Obnova zahŕňa aj rekonštrukciu vykurovacej sústavy, modernizáciu vzduchotechniky a úpravu elektroinštalácie. Podľa nej v interiérových priestoroch budú nové podlahy, stropy a omietky. "Súčasťou projektu sú tiež inštalácia výťahu, bezbariérové riešenie miestností a toalety," objasnila.



Prístavbou externej sušiarne pod prístreškom vytvoria vonkajší skladový a výrobný priestor pre potreby budovy učebných dielní. "V rámci materiálno-technickej infraštruktúry bude nákup rôznych strojov a zariadení na opracovávanie dreva," zdôraznila. Spomenula, že to budú napríklad píly, frézovačky i brúsky. V projekte budú aj činnosti zamerané na aktualizáciu vzdelávacích programov a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.



Projekt podľa BBSK prispeje k vytvoreniu školského prostredia v súlade s trendmi a environmentálnymi požiadavkami. Bude to so zameraním na strojové automatizované spracovanie dreva. Cieľom je tiež zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy v oblasti drevospracujúceho priemyslu.



Celkové oprávnené výdavky projektu sú 4.316.336 eur. Hovorkyňa uviedla, že požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 3.971.029 eur. Kraj predpokladá, že práce sa začnú v decembri tohto roka a ukončia ich do septembra 2026.