Banskobystrický kraj plánuje obnovu mosta na ceste v Dudinciach

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa zaoberá rekonštrukciou mosta na ceste v Dudinciach v Krupinskom okrese. Pre zabezpečenie inžinierskej činnosti k stavbe plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 29.991 eur bez DPH.



Kraj pripomína, že most premosťuje potok Štiavnica v intraviláne mesta Dudince. Predmetom zákazky je okrem vypracovania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie i výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu. Cieľom rekonštrukcie mosta na ceste bude zlepšenie stavebného i technického stavu a aj zvýšenie únosnosti mosta. Sú to tiež zvýšenie bezpečnosti na ceste, plynulosť cestnej premávky a aj zlepšenie podmienok pre hromadnú dopravu a chodcov.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. decembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.