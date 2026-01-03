< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj plánuje vybudovať cestu pre cyklistov na Ipli
Autor TASR
Banská Bystrica 3. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje vybudovať cestu pre cyklistov na Ipli. Prvou etapou bude úsek medzi obcami Koláre a Veľká Ves nad Ipľom vo Veľkokrtíšskom okrese. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma projektovej dokumentácie je 64.000 eur bez DPH.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie. „Prvá etapa cyklotrasy na Ipli je vedená po ochrannej hrádzi medzi obcami Koláre a Veľká Ves nad Ipľom. Dĺžka tejto etapy je približne 13 kilometrov,“ objasnila Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK. Dodala, že jej súčasťou budú aj oddychové miesta. Spojiť ich podľa kraja plánujú s náučnými prvkami, ktoré popisujú okolité chránené vtáčie územie. „Druhou etapou cyklotrasy na Ipli je prepojenie obce Koláre so Slovenskými Ďarmotami,“ doplnila Čierna.
Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 12. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Informácie o trasách pre cyklistov v BBSK sú pre turistov dostupné na stiahnutie do smart telefónov. Umožňuje to platforma na webe www.zahoramizadolami.sk. V Banskobystrickom kraji je viac ako 4000 kilometrov značených cyklotrás. Patria tam aj Krížna vo Veľkej Fatre a Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách, čo sú v rámci Slovenska najvyššie položené miesta dostupné po značených trasách.
