Banskobystrický kraj podporí výstavbu areálu pre bežeckých lyžiarov

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporí výstavbu areálu pre bežeckých lyžiarov na Látkach v Detvianskom okrese. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Pripomenula, že poslanci krajského zastupiteľstva schválili pre občianske združenie Ski Team Jase Látky financovanie investičnej akcie v sume 65.000 eur. Tieto prostriedky by mali byť určené na dobudovanie základnej infraštruktúry v areáli. Upraviť by ho mali tak, aby sa stredisko mohlo kvalifikovať na účely oficiálnych medzinárodných súťaží Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Bolo by tak tretie certifikované stredisko na Slovensku po Skalke pri Kremnici a Štrbskom plese.



Podľa hovorkyne športový areál v obci Látky v oblasti Mláky poskytuje podmienky pre rozvoj športového talentu detí a mládeže zo širokého spádového územia kraja. Dodala, že sú tam podmienky aj na rekreačný šport v zimnom a letnom období. „Dôkazom úspechu nadšencov, ktorí sa o areál starajú, je aj tohtoročná účasť dvoch bežeckých lyžiarov na zimných olympijských hrách v Pekingu,“ konštatovala s tým, že ich vychovali v tomto stredisku.



Štepáneková zdôraznila, že možnosť organizovať medzinárodné podujatia zvýši návštevnosť strediska nielen počas súťaží. „Dobudovanie areálu na bežecké lyžovanie vytvorí tiež podmienky na plnohodnotné využitie v letnom období na účely horskej cyklistiky,“ podotkla. Doplnila, že celoročné využitie areálu tak poskytne podmienky pre dlhodobé, udržateľné a rovnomerné vyžívanie priestoru návštevníkmi počas celého roka. „Z toho budú mať prospech obyvatelia regiónu, ako aj podnikatelia v cestovnom ruchu,“ uzavrela.