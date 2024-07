Banskobystrický kraj podporil letné autobusy sumou takmer 15.000 eur

Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Aj počas tohtoročnej letnej sezóny návštevníkov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zavezú do obľúbených lokalít cyklobusy, tourbusy či špeciálne cestné vláčiky. Nepravidelnú dopravu už šiestu sezónu finančne podporuje BBSK a na prevádzku autobusov počas aktuálnej prispel sumou takmer 15.000 eur. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



"Turistické autobusy, cyklobusy alebo v zime skibusy vnímame ako nástroj na odľahčenie dopravy v obľúbených turistických lokalitách. Zároveň je to možnosť, napríklad pre cyklistov, vyviesť sa do horských oblastí, aby sa napojili na niektorú z cyklotrás," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Niektoré autobusové spoje zabezpečujú dostupnosť unikátnych zážitkov, ako je tomu na Gemeri, kde autobusy zavezú návštevníkov do unikátnych gotických kostolov, ktoré majú ako jediné na Slovensku značku Európske dedičstvo," dodal šéf kraja.



Podľa Jóbovej napríklad na Horehroní každú stredu v júli a auguste jazdí Rozprávkový tourbus na trase Brezno - Valaská - Horná Lehota - Predajná - Nemecká - Brusno. Zbojníckou strelou sa každý utorok a štvrtok v júli a auguste koná výlet za tradíciami predkov s prehliadkou a ochutnávkou špecialít na salaši Zbojská. Druhý zážitkový výlet návštevníkov vedie do areálu Ski Čierny Balog. Večerné jazdy Hviezdnou strelou spojené s pozorovaním hviezd a piknikom pod nočnou oblohou sa chystá v termínoch 31. júla, 7. a 28. augusta.



Naprieč Bystrianskou dolinou, medzi obcami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a rekreačnou oblasťou Tále či sedlom Pohanské a tiež okolo mesta Brezno odvezie ľudí za zážitkami mestský turistický vláčik Bomburáčik. Nepoznanú Coburgovskú železnú cestu bude možné autobusom objaviť 10. augusta a cez komentované sprevádzanie spoznať zabudnutú históriu Horehronia a Gemera. Na pozorovanie hviezd pod Chmarošským viaduktom záujemcov dovezie žltý americký autobus.



Ako Jóbová pripomenula, cyklobus premáva z Banskej Bystrice zo Strieborného námestia do okolitých lokalít počas víkendov a sviatkov až do septembra. Jeho trasy vedú na Donovaly, sedlo Malý Šturec a prímestské stredisko Šachtičky. Z Banskej Bystrice premáva aj turbus na Kráľovu studňu.