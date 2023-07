Banskobystrický kraj pokračuje s obnovou mosta na ceste v Dudinciach

Dudince 23. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s rekonštrukciou mosta na ceste v Dudinciach v Krupinskom okrese, súčasťou projektu má byť v budúcnosti aj uvítací monument. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako ďalej uviedla, asfaltový povrch na moste obnovili, ďalším krokom je projektová dokumentácia na opravu ríms a chodníkov. V tomto štádiu je súčasťou projektu aj uvítací monument, ktorý v spolupráci s mestom a Kúpeľmi Dudince zapracuje projektant do projektovej dokumentácie. Na ňu má BBSK v rozpočte vyčlenených 30.000 eur. "Po projektovaní požiadame o stavebné povolenie, ktorého vydanie predpokladáme do konca tohto roka," podotkla. Dodala, že práce budú po etapách, vždy v jednom jazdnom pruhu. Kraj s nimi počíta v budúcom roku po zabezpečení finančného krytia.



Primátor Dudiniec Dušan Strieborný spresnil, že svietiaci most ako uvítací monument má byť atrakciou pri vstupe do mesta. Doplnil, že v minulosti už zábradlie svietilo a malo by to tak byť aj v budúcnosti. Predpokladaná suma, ktorou mesto prispeje, je podľa primátora 10.000 až 12.000 eur.



Rekonštrukcia mosta, ktorý by mal obsahovať aj architektonické prvky, ktoré by vizuálne evokovali návštevníkom, že vchádzajú do kúpeľného mesta, bola aj požiadavkou spoločnosti Kúpele Dudince. "V súčasnosti pripravujú projektovú dokumentáciu, preto ešte nevieme povedať konkrétnu sumu, ktorou kúpele prispejú na túto obnovu," povedala TASR Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince. Poznamenala, že sú ochotní podieľať sa na financovaní riešenia, ktoré skrášli vstup do mesta a bude vítať klientov vizuálnymi prvkami. Uskutočnenie tohto projektu je však podľa jej slov otázkou najbližších rokov.