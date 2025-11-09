< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj pokračuje s prácami letnej čitárni vo Zvolene
Dodala, že v rámci rekonštrukcie plánujú nanovo vybudovať úplne nové nádvorie knižnice, ktoré bude pre letné čítanie.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prácami na budúcej letnej čitárni Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ukončiť ich plánujú do konca tohto roka. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý knižnicu zriaďuje.
Dodala, že v rámci rekonštrukcie plánujú nanovo vybudovať úplne nové nádvorie knižnice, ktoré bude pre letné čítanie. Súčasťou budú zeleň, tieniaca plachta, menšie detské ihrisko, nová zámková dlažba i odvodnenie dvora. Pribudne oplotenie vrátane automatického otvárania dverí, ktoré bude slúžiť pre imobilných ľudí či rodičov s kočíkmi. „Vďaka tomu bude zabezpečený plynulý prístup k výťahu, a teda do všetkých podlaží knižnice,“ objasnila Čierna.
Ako ďalej uviedla, zároveň vybudujú nové drevené schodisko. „V lete bude slúžiť nielen na individuálne využívanie, ale aj ako hľadisko pri rôznych podujatiach, akými sú čítanie, kino, divadlo a podobne,“ konštatovala. Celkové náklady na rekonštrukciu by podľa kraja nemali presiahnuť 300.000 eur a plne ich hradia z rozpočtu BBSK.
Krajská knižnica mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. Zorganizovala 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získala 2878 kúpou a 844 darom. Novou riaditeľkou knižnice je od 1. októbra jej dlhoročná zamestnankyňa Lenka Malovcová. Bývalá šéfka knižnice Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku.
Dodala, že v rámci rekonštrukcie plánujú nanovo vybudovať úplne nové nádvorie knižnice, ktoré bude pre letné čítanie. Súčasťou budú zeleň, tieniaca plachta, menšie detské ihrisko, nová zámková dlažba i odvodnenie dvora. Pribudne oplotenie vrátane automatického otvárania dverí, ktoré bude slúžiť pre imobilných ľudí či rodičov s kočíkmi. „Vďaka tomu bude zabezpečený plynulý prístup k výťahu, a teda do všetkých podlaží knižnice,“ objasnila Čierna.
Ako ďalej uviedla, zároveň vybudujú nové drevené schodisko. „V lete bude slúžiť nielen na individuálne využívanie, ale aj ako hľadisko pri rôznych podujatiach, akými sú čítanie, kino, divadlo a podobne,“ konštatovala. Celkové náklady na rekonštrukciu by podľa kraja nemali presiahnuť 300.000 eur a plne ich hradia z rozpočtu BBSK.
Krajská knižnica mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. Zorganizovala 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získala 2878 kúpou a 844 darom. Novou riaditeľkou knižnice je od 1. októbra jej dlhoročná zamestnankyňa Lenka Malovcová. Bývalá šéfka knižnice Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku.