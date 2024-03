Banskobystrický kraj pokračuje s prípravou obnovy mosta v Detve

Detva 7. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou obnovy cestného mosta v starej časti Detvy, ktorý sa nachádza pri bývalej píle. V súčasnosti vyhodnocujú ponuky v rámci verejného obstarávania na jeho obnovu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta tak ďalej pokračuje. Termín predkladania ponúk bol do 22. februára tohto roka. "Do konca roka 2023 pripravovali podklady pre výberové konanie, ktoré vyhlásili 27. decembra," objasnila s tým, že zahŕňalo rekonštrukcie 14 mostov. Projektovanie začne víťaz až po ukončení súťaže. Predpokladané náklady na rekonštrukciu detvianskeho mosta aj s projektovaním sú vo výške 326.000 eur.



Kraj súťažil projektanta aj zhotoviteľa v jednom. "Bude oprava ríms, sanácia poškodenej výstuže, úprava chodníkov pre peších a osadenie bezpečnostných prvkov," informoval.



V Detve je zničený aj cestný most cez rieku Slatina pri železničnej stanici. V správe ho má BBSK. Na most v roku 2022 spracovali diagnostiku a podľa nej ho zaradili do technického stavu kategórie šesť, čo znamená, že je veľmi zlý. Náklady na jeho rekonštrukciu odhadli na 612.000 eur s DPH. "Spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti vychádza približne na 44.200 eur s DPH," objasnila v minulosti hovorkyňa. Doplnila, že v rámci rekonštrukcie je potrebná výmena celej nosnej konštrukcie, krídiel a prechodovej oblasti, ale aj opôr mosta. O vyčlenení finančných prostriedkov musia podľa nej rozhodnúť poslanci BBSK.