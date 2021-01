Banskobystrický kraj pomohol okresom s tlačou potvrdení pre testovanie

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil letáky, vyzývajúce ľudí k dodržiavaniu všetkých platných opatrení aj po obdržaní negatívneho výsledku testu na nový koronavírus. Na masívne, vládou nariadené skríningové testovanie sa v kraji chystajú počas tohto víkendu viaceré okresy. BBSK letáky distribuoval v spolupráci s okresnými úradmi. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Predchádzať ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu sa BBSK snaží aj pomocou letákovej informačnej kampane. Tá je zacielená na ľudí, ktorí najmä počas víkendu absolvujú plošné testovanie," konštatovala hovorkyňa.



"Videli sme to už v minulosti, že ľudia po obdržaní negatívneho výsledku antigénového testu poľavili v dodržiavaní opatrení, začali sa navštevovať a prispeli tak k ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19. V spolupráci s odborníkmi sme preto pripravili informačný leták, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že negatívny výsledok antigénového testu automaticky neznamená, že nie ste infikovaní. Ľudí prostredníctvom neho vyzývame k zodpovednému prístupu," zdôraznil šéf kraja Ján Lunter.



Leták pripomína dodržiavanie známeho pravidla R-O-R (rúško- odstup-ruky), odrádza od osobného stretávania sa, najmä s ľuďmi z ohrozených skupín a vyzýva k dodržiavaniu všetkých platných opatrení. Kraj ich vytlačil 380.000 kusov. K ľuďom by sa mali dostať spolu s výsledkom ich testu priamo na odbernom mieste.



"Niektoré okresné úrady nám avizovali problém s nedostatkom certifikátov. BBSK sa preto rozhodol na vlastné náklady zabezpečiť tlač potvrdení, ktoré podľa usmernenia hlavného hygienika certifikáty nahrádzajú. Celkovo sme pripravili 60.000 potvrdení, ktoré distribuujeme do okresov Detva, Veľký Krtíš a Banská Štiavnica," dodal Lunter.



BBSK dal samosprávam k dispozícii na testovanie 31 objektov stredných škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, aby v nich mohli zriadiť mobilné odberové miesta.