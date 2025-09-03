< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj predáva budovu bývalého gymnázia
Autor TASR
Kremnica 3. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nového vlastníka budovy bývalého gymnázia a školských dielní v Kremnici. V oznámení o obchodnej verejnej súťaži BBSK uvádza, že ich hodnota je viac ako 1,265 milióna eur.
Ako pre TASR priblížila vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková, kraju sa napriek veľkému úsiliu nepodarilo nájsť využitie budovy vo vlastnej réžii. „Keďže je pre nás dôležité, aby budova našla svoj nový účel, bola na marcovom zastupiteľstve spolu so školskými dielňami vyhlásená za prebytočný majetok a ponúknutá mestu a štátu. Tie však neprejavili záujem,“ podotkla.
V súlade so stratégiou nakladania s majetkom tak bola podľa jej slov budova ponúknutá na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. V jej podmienkach je zahrnuté, že budova musí byť využitá na verejnoprospešné účely.
„Úspešný uchádzač sa v kúpnej zmluve zaviaže, že po dobu najmenej desať rokov v budove školy umožní a zabezpečí účelové využitie predmetného objektu na efektívne prepojenie komerčných aktivít s verejnoprospešnými činnosťami a zabezpečí tak počas tejto doby zachovanie celospoločenskej funkcie objektu s ohľadom na jeho historický odkaz,“ uviedla Čunderlíková.
