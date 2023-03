BBSK preplatí ukrajinským lekárom náklady na doplňujúcu skúšku

Banská Bystrica 22. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal grant z dánskej nadácie Velux Foundations v sume viac než 300.000 eur, ktorý je určený na pomoc odídencom z Ukrajiny. Preplatí z neho ukrajinským lekárom náklady na doplňujúcu skúšku do výšky 500 eur a aj spätne, od 1. mája 2022. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu Vanesa Čierna s tým, že aktuálna výzva je otvorená do 30. apríla.



O refundovanie nákladov môžu požiadať lekári z Ukrajiny, ktorí absolvovali doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín a sú v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území kraja. O podpore konkrétnych žiadostí bude rozhodovať komisia menovaná správnou radou Rozvojovej agentúry BBSK.



"Ide o súčasť väčšieho projektu zameraného na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. S mnohými aktivitami sme začali bezprostredne po vypuknutí vojny z prostriedkov kraja, dnes pokračujeme s peniazmi z grantu s tými, pri ktorých vnímame najväčšiu potrebu," konštatovala riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.



Ako doplnila, ide o zabezpečenie aktivít na integráciu odídencov, a to najmä zabezpečenie jazykového vzdelávania, rekvalifikačných kurzov, aktivít zameraných na podporu zdravotníkov a poskytovateľov sociálnej a psychologickej pomoci utečencom v regiónoch BBSK.



Podľa vedúceho oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martina Caudta by výzva mohla motivovať, aby ukrajinskí lekári doplňujúcu skúšku nielen absolvovali, ale sa aj na území kraja zamestnali.



"V BBSK je viac ako 30 percent všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov a postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch stáva nedostupnou. Krátkodobým riešením je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre lekárov zo zahraničia. Ak sa taký lekár rozhodne, že chce pracovať na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc," zdôraznil Caudt.